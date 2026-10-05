Las tablets para profesionales creativos han dejado de ser dispositivos destinados únicamente al consumo de contenido. Ilustrar, retocar fotografías, editar videos, preparar presentaciones o avanzar documentos son tareas que ahora pueden realizarse desde equipos cada vez más potentes y portátiles.

Sin embargo, pasar de una laptop a una tablet no depende únicamente del tamaño de la pantalla o de la potencia del dispositivo.

Para diseñadores, ilustradores, fotógrafos y creadores de contenido, la elección debe considerar todo el flujo de trabajo: desde la precisión del color y la respuesta del lápiz hasta las aplicaciones compatibles y los accesorios.

Antes de pensar en reemplazar una computadora, estas son cinco características que conviene revisar al elegir una tablet para trabajar.

1. Pantalla: tamaño, reflejos y precisión del color

Para un profesional creativo, una pantalla grande permite visualizar simultáneamente el lienzo, las herramientas de edición y las referencias. Sin embargo, las pulgadas no deberían ser el único factor de decisión.

También resulta importante analizar la resolución de pantalla, la reproducción de colores y su comportamiento frente a reflejos o diferentes condiciones de iluminación.

Esto cobra especial relevancia al editar fotografías, videos o piezas gráficas destinadas a publicación digital o impresión.

Como referencia, la HUAWEI MatePad Pro Max incorpora una pantalla OLED flexible de 13.2 pulgadas, resolución 3K y cobertura de la gama cromática P3.

En su edición PaperMatte, el tratamiento de la pantalla reduce hasta el 99 % de las interferencias ocasionadas por la luz ambiental, según pruebas de Huawei. Esta característica busca mantener una mejor visibilidad cuando se trabaja cerca de ventanas o en espacios con iluminación artificial.

2. Lápiz digital: un elemento clave para ilustradores y diseñadores

Cuando una tablet será utilizada para dibujar, ilustrar, tomar notas o realizar retoques, la experiencia depende tanto del lápiz digital como del software encargado de interpretar cada movimiento.

La sensibilidad a la presión permite modificar el grosor o intensidad de una línea dependiendo de la fuerza aplicada. Asimismo, una respuesta con baja latencia contribuye a que el trazo aparezca en pantalla de manera más natural.

El HUAWEI M-Pencil Pro, por ejemplo, admite más de 10,000 niveles de detección de presión y puede utilizarse junto con GoPaint.

Esta aplicación incorpora más de 100 pinceles y más de 70 configuraciones, además de herramientas para trabajar con texturas y capas. De esta manera, puede utilizarse tanto para realizar un boceto rápido como para desarrollar una ilustración más elaborada.

3. Aplicaciones: el verdadero límite para reemplazar una laptop

Una pantalla amplia, un teclado y un lápiz preciso pueden mejorar la experiencia, pero el punto decisivo será determinar si las aplicaciones disponibles en la tablet permiten realizar las tareas habituales del usuario.

Antes de elegir un dispositivo conviene identificar qué programas se utilizan diariamente, cuáles son los formatos de archivo necesarios y si los proyectos iniciados en la tablet pueden continuar posteriormente en una computadora.

La MatePad Pro Max incorpora WPS Office para trabajar con documentos, hojas de cálculo y presentaciones. También dispone de Wondershare Filmora para organizar clips y realizar trabajos de edición de video.

Estas herramientas pueden resultar útiles para avanzar proyectos, hacer correcciones o revisar contenidos fuera del estudio. No obstante, cuando se trabaja con proyectos de mayor complejidad, es recomendable evaluar previamente si todo el proceso puede completarse desde la tablet o será necesario continuar utilizando un programa de escritorio.

4. Cámara y referencias visuales para el trabajo creativo

Fotógrafos, diseñadores, ilustradores y creadores de contenido trabajan constantemente con referencias visuales. En ese contexto, contar con una cámara integrada permite fotografiar documentos, productos, materiales o escenarios e incorporarlos inmediatamente al flujo de trabajo.

La MatePad Pro Max incluye una cámara trasera de 50 MP con el sistema True-to-Colour, diseñado para analizar la información cromática de las escenas capturadas.

Según Huawei, esta tecnología mejora en 120 % la precisión del color frente a la generación anterior.

La cámara de una tablet puede ser práctica para capturar referencias rápidamente, aunque no sustituye necesariamente a una cámara profesional cuando el proyecto exige controles ópticos específicos, diferentes lentes o formatos de archivo especializados.

5. Teclado, mouse y lápiz: evaluar el ecosistema completo

Otro error frecuente al comparar una tablet con una laptop es considerar únicamente el dispositivo principal. Los accesorios pueden cambiar considerablemente tanto la experiencia de trabajo como el costo y peso final del equipo.

Un ilustrador probablemente priorizará el lápiz digital, mientras que un periodista, redactor o profesional que trabaje constantemente con documentos puede necesitar un teclado.

Para tareas de edición o productividad, incorporar un mouse también puede facilitar determinadas acciones.

El M-Pencil Pro dispone de tres puntas orientadas al dibujo, escritura y trazos pequeños. Además, permite configurar accesos directos a GoPaint o HUAWEI Notas.

La MatePad Pro Max también puede complementarse con teclado y mouse, acercando su funcionamiento al de una computadora portátil.

¿Una tablet puede reemplazar realmente a una laptop?

La respuesta dependerá principalmente del tipo de trabajo creativo que realice cada usuario.

Para dibujar, revisar documentos, editar contenido, hacer presentaciones, trabajar con fotografías o avanzar proyectos mientras se está fuera de la oficina, una tablet puede cubrir una parte importante de las necesidades cotidianas.

En cambio, quienes dependan de programas profesionales específicos, procesos intensivos o aplicaciones disponibles únicamente para sistemas operativos de escritorio deberán comprobar previamente la compatibilidad de su flujo de trabajo.

Por ello, más que preguntarse únicamente si una tablet puede reemplazar una laptop, resulta más útil determinar qué porcentaje del trabajo diario puede trasladarse realmente a un dispositivo móvil.

Quienes deseen conocer las características y funcionalidades de la HUAWEI MatePad Pro Max pueden consultar la HUAWEI Perú Store. El dispositivo también está disponible en establecimientos como Hiraoka, Ripley y Falabella, así como en Mercado Libre.