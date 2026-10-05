Una tecnología desarrollada en el norte del Perú busca transformar uno de los procesos clave de la industria cafetalera.

La Universidad Privada del Norte (UPN) transfirió a la Cooperativa Agraria Coopagro Ltda., de Jaén, el uso de CoffeeX, un dispositivo que emplea inteligencia artificial y visión computacional para automatizar la clasificación de granos de café verde.

El sistema permite reducir en 77% el tiempo requerido para clasificar los granos y alcanza una precisión del 95%, según los resultados obtenidos durante su desarrollo y validación.

La transferencia convierte a UPN y Coopagro en las primeras instituciones de Trujillo y Cajamarca, respectivamente, en concretar la adopción de una tecnología de estas características para el mercado cafetalero.

CoffeeX fue desarrollado en el Laboratorio de Investigación en Análisis No Invasivos del Centro de Investigación Avanzada en Agroingeniería (CIAA) de UPN y será utilizado inicialmente en los centros de acopio de Coopagro en Jaén.

¿Cómo funciona CoffeeX y qué aporta al café peruano?

La clasificación del café verde es una etapa fundamental del control de calidad. Tradicionalmente, esta tarea depende de la inspección visual realizada por personal especializado, lo que puede demandar considerable tiempo cuando se procesan grandes volúmenes de muestras.

CoffeeX busca automatizar parte de ese trabajo. Mediante inteligencia artificial, visión computacional y análisis de imágenes, el dispositivo identifica, clasifica y cuantifica características físicas de los granos.

De esta manera, la herramienta proporciona información cuantitativa y contribuye a estandarizar el proceso, disminuir la variabilidad asociada a la evaluación manual y mejorar la trazabilidad.

El desarrollo estuvo a cargo de un equipo del CIAA de UPN liderado por el investigador Jimy Oblitas, Ph.D., como parte de un proceso de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Antes de concretar la transferencia tecnológica, el prototipo fue probado en condiciones operativas reales junto con Coopagro, bajo el liderazgo de Alexander Pardo, CEO de la cooperativa.

Las pruebas permitieron evaluar el funcionamiento de CoffeeX tanto en espacios de investigación como en procesos relacionados con el café en fincas productoras.

Cajamarca concentra 70,071 productores de café

La implementación de esta tecnología adquiere especial relevancia debido al peso económico y social de la producción de café en el Perú.

De acuerdo con información del Padrón de Productores Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) citados por UPN, más de 223,000 familias participan en la producción de café en el país y la cadena productiva genera sustento para aproximadamente 2 millones de personas.

Cajamarca tiene una participación especialmente importante: reúne 70,071 productores de café, registra una producción aproximada de 80,000 toneladas anuales y, según la información proporcionada, representa el 52% de las exportaciones nacionales de café.

Además, durante 2025 las exportaciones peruanas de café superaron los US$ 1,796 millones.

En un sector que maneja grandes volúmenes de producción, acelerar y estandarizar los procesos de control de calidad puede tener un impacto directo en los centros de acopio y en los productores que forman parte de la cadena.

De un laboratorio universitario a los centros de acopio de Jaén

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que CoffeeX pasó de la etapa de investigación a una aplicación concreta dentro del sector productivo.

Para ello, UPN implementó una estrategia de propiedad intelectual destinada a proteger el desarrollo mediante patentes y know-how documentado.

Con asesoramiento de K-Intangibles, firma especializada en transferencia de tecnología, se diseñó una ruta para llevar el dispositivo al sector cafetalero. El proceso culminó con un Acuerdo de Transferencia Tecnológica, mediante una licencia de uso no exclusiva otorgada a Coopagro.

La iniciativa se desarrolló además en el marco del relacionamiento de la universidad con el Clúster Café de la Región Cajamarca.

“La transferencia tecnológica es el momento en que el conocimiento que desarrollamos dentro de la universidad encuentra una oportunidad concreta de aplicación fuera de ella.

Con CoffeeX buscamos conectar la investigación con las necesidades del sector productivo y demostrar que una tecnología desarrollada desde nuestros laboratorios puede llegar a un entorno real”, señaló Christian Mesía, director de Investigación e Innovación de UPN.

La transferencia fue formalizada el 25 de setiembre en Cajamarca, durante una actividad en la que participaron autoridades regionales y representantes del Ministerio de la Producción.

A partir de este acuerdo, Coopagro incorporará CoffeeX en sus centros de acopio y contará con acompañamiento técnico de la universidad para su implementación.

CoffeeX podría extenderse a más cooperativas de Cajamarca

El proyecto no terminaría con la implementación en Coopagro. Debido a que la licencia otorgada es no exclusiva, la tecnología puede ser transferida posteriormente a otras organizaciones vinculadas con la producción y comercialización del café.

UPN proyecta que el modelo pueda alcanzar aproximadamente a 60 cooperativas y 80 asociaciones de Cajamarca, además de otros actores de la cadena cafetalera.

La experiencia de Coopagro funcionará como un caso demostrativo para evaluar el desempeño de CoffeeX en condiciones reales y determinar su potencial de expansión.

La iniciativa forma parte de UPN Innovation HUB, estrategia que busca conectar las capacidades de investigación e innovación de la universidad con necesidades concretas de empresas y sectores productivos.

Con CoffeeX, la universidad busca demostrar que la inteligencia artificial aplicada al agro no solo puede desarrollarse en laboratorios, sino convertirse en una herramienta utilizada directamente por productores y organizaciones para mejorar sus procesos.