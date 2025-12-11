El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en el Perú, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha el Curso Gratuito de Examen Clínico de Mamas, dirigido a médicos y obstetras del primer y segundo nivel de atención a nivel nacional.

La capacitación, organizada por la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN) en coordinación con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), se desarrolla de forma virtual los días 10, 11 y 12 de diciembre, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

El programa abarca temas fundamentales como anatomía y fisiología de la mama, técnica correcta del examen clínico, hallazgos sospechosos, ética profesional y análisis de casos reales, todo orientado a mejorar la capacidad resolutiva del personal de salud.

Inscripciones abiertas y acceso virtual

Los profesionales interesados pueden registrarse gratuitamente para participar en las sesiones:

Jueves 11 de diciembre

Registro: https://minsa-gob-pe.zoom.us/meeting/register/ZLGd1dhCTnujyA71GWA4Dg

Viernes 12 de diciembre

Registro: https://minsa-gob-pe.zoom.us/meeting/register/ToKxgbZFRaGFVBjYsuuWSQ

El Minsa destacó que esta iniciativa forma parte del fortalecimiento del primer nivel de atención, clave para identificar signos tempranos de cáncer de mama y garantizar un diagnóstico oportuno.

Cifras de cáncer de mama en el Perú refuerzan urgencia del tamizaje

Según GLOBOCAN 2022, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en el país. Ese año se registraron 7797 nuevos casos y 1951 fallecimientos.

En promedio, 21 mujeres son diagnosticadas cada día y 5 fallecen, mientras que más del 60 % de los casos se detectan en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas.

La directora de la DPCAN, Dra. Essy Maradiegue Chirinos, señaló que “la detección temprana es clave para salvar vidas”, destacando que el examen clínico de mamas, la evaluación de riesgo y la mamografía bilateral son pilares del tamizaje oportuno.

Asimismo, enfatizó que esta capacitación continua es parte de las acciones priorizadas por el Minsa para reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en todo el territorio nacional.

Llamado a los profesionales de salud

El Minsa invitó a los profesionales médicos y obstetras a sumarse al curso y contribuir de manera activa a reforzar la detección temprana del cáncer de mama, una estrategia esencial para reducir el impacto de esta enfermedad en miles de mujeres peruanas.