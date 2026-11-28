La historia del milagro eucarístico de Ciudad Eten, ocurrido en 1649 en la región Lambayeque, despertó el interés de guías oficiales de turismo nacionales y extranjeros por incorporar este destino en sus itinerarios de turismo religioso y cultural.

Profesionales de Lima, Cusco, La Libertad, Áncash, Arequipa y Brasil conocieron los antecedentes de este acontecimiento durante el XXVI Congreso Nacional de Guías de Turismo, desarrollado en Chiclayo del 23 al 27 de noviembre.

La ponencia «El milagro de Eten como experiencia de turismo religioso y cultural» estuvo a cargo de Jesús León Ángeles, magíster y docente de la Universidad de San Martín de Porres, quien también coordina el grupo Milagro Eucarístico Perú 1649.

¿Qué ocurrió en Ciudad Eten en 1649?

Según los testimonios históricos, el 2 de junio de 1649, en vísperas de la celebración de Corpus Christi, la imagen de un niño apareció en la hostia consagrada en la iglesia de Santa María Magdalena de Eten.

El 22 de julio del mismo año, tras una misa celebrada a puerta cerrada, la figura del Niño volvió a aparecer ante cuatro sacerdotes franciscanos. Al desaparecer, dejó en su lugar tres corazones blancos entrelazados.

El 21 de setiembre de 1649, el juez eclesiástico Fernando de la Carrera concluyó que las apariciones fueron «reales y verdaderas».

Esta historia, que forma parte de la identidad religiosa y cultural de Ciudad Eten, aún espera el reconocimiento oficial de la Santa Sede.

¿Cuál es el vínculo del papa León XIV con el milagro de Eten?

Durante su labor como obispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy papa León XIV, realizó diversas gestiones relacionadas con la devoción al Niño del Milagro de Eten.

En el 2018 recibió la respuesta de la Penitenciaría Apostólica sobre la indulgencia para los fieles que visitan el santuario. Posteriormente, en febrero del 2019, entregó al papa Francisco un libro con fotografías y testimonios de devotos.

En junio de ese mismo año, Prevost informó que la Santa Sede había solicitado «una investigación profunda de toda la información» relacionada con el acontecimiento religioso.

Según una resolución ejecutiva regional de Lambayeque del 2022, el entonces obispo afirmó que «Perú tiene el privilegio de ser cuna de un milagro eucarístico único en América».

Asimismo, durante la conmemoración del 370.º aniversario del acontecimiento, en el 2019, invitó a los fieles a ser «almas verdaderamente eucarísticas».

Documentos históricos sobre el milagro eucarístico de Eten

Durante el congreso también se presentó información sobre el libro Eten y el milagro eucarístico de 1649, publicado en el 2026 por el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola, cuya autora principal es Jesús León Ángeles.

La investigación reúne documentos poco conocidos sobre este acontecimiento religioso. Entre ellos figura una nota del 12 de diciembre de 1929, en la que el párroco español Jesús Zaragoza dejó constancia de la donación de la imagen del Niño del Milagro, así como de su gestión parroquial.

La publicación incorpora, además, información del Libro de Oro del tricentenario de 1949, decretos, transcripciones de los autos de 1649 y documentos firmados por el papa León XIV durante su etapa como obispo de Chiclayo.

Ciudad Eten busca posicionarse como destino de turismo religioso

El presidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo (Agotur) Chiclayo, Juan Manuel Acuña Miranda, calificó este acontecimiento como «uno de los recursos religiosos, históricos y culturales más extraordinarios de Lambayeque».

El representante gremial destacó que Ciudad Eten reúne elementos vinculados con la fe, la historia y la identidad de su población, que pueden contribuir al desarrollo del turismo religioso en el Perú.

Por su parte, Shiila Heidy Reyes Tello, presidenta de la Asociación Peruana de Profesionales Guías Operadores de Turismo (Apepgotur) Lima, manifestó su interés en visitar Eten y propuso incorporar este destino en los itinerarios turísticos.

Judith Morante, de Agotur Chiclayo, señaló que todavía existe poca difusión de este patrimonio religioso. Para impulsar las visitas, planteó mejorar la promoción turística, la señalización, la infraestructura del santuario y los horarios de atención.

Al finalizar su exposición, León Ángeles invitó a los guías de turismo a convertirse en difusores de esta tradición y transformar «377 años de fe indoblegable, resistencia mochica y cultura viva en una experiencia inolvidable para el mundo».

Cabe recordar que, desde el 2025, la Ley 32337 declara de interés nacional el reconocimiento de Eten como Ciudad Eucarística, mientras continúa pendiente el pronunciamiento oficial de la Santa Sede sobre el milagro.