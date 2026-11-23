Cuando la familia de Gumersindo le pidió ayuda para llevar a casa el cuerpo de su hijo, el padre Robert Prevost se puso al volante. El futuro papa León XIV recorrió casi 2.000 kilómetros entre la ida y la vuelta.

El periodista Christopher Hale recoge este episodio en Letters from Leo, en un artículo sobre las memorias de Armando Jesús Lovera Vásquez.

Lovera conoció a Prevost en 1991 y compartió con él siete años de vida comunitaria en Trujillo.

En su libro De Roberto a León, lo retrata como el sacerdote al que los vecinos llamaban padre Roberto y como el amigo que, ya elegido pontífice, seguía contestándole el teléfono.

El día que un diario de Trujillo dio por muerto al padre Roberto

Gumersindo había sido seminarista en Trujillo. Tras decidir que dejaría su formación, murió en un accidente de tránsito cerca de Lima. Su familia recurrió a Prevost para el traslado del cuerpo y el sacerdote se encargó personalmente del viaje.

Cuando Prevost se identificó en el lugar del accidente, un reportero interpretó mal la información. Un diario trujillano publicó que el fallecido era el padre Roberto.

Varios feligreses llegaron llorando a la casa de los agustinos, con el periódico en la mano. El propio Prevost les abrió la puerta.

Lovera recuerda otro viaje en el que fue su amigo quien necesitó ayuda. Desde Chicago avisaron que el padre de Prevost había sufrido complicaciones durante una operación.

Aquella noche, Lovera y el sacerdote Walker Dávila Ríos se turnaron al volante durante unos 560 kilómetros para llevarlo al aeropuerto de Lima.

Cuando Prevost llegó a verlo en cuidados intensivos, su padre abrió los ojos y le preguntó qué hacía allí si debía estar en la misión. Los dos se echaron a reír.

La llamada que dio origen al libro sobre León XIV

La noche del 16 de mayo de 2025, Lovera dudó antes de escribirle desde Valladolid, en España.

Apenas habían pasado ocho días desde la elección de León XIV y eran las once de la noche. Le pidió unos minutos. El papa respondió casi de inmediato, le preguntó si seguía despierto y lo invitó a llamarlo.

En esa conversación, Lovera le contó que quería escribir un libro sobre su amistad. El pontífice le dijo que confiaba en él y le recordó una coincidencia que su amigo había pasado por alto. Ese día se celebraba a Alipio y Posidio, dos de los amigos más cercanos de san Agustín.

Lovera también le preguntó por qué había elegido el nombre de León XIV. Quería saber si había tenido presente la cercanía de León XIII con los agustinos y su impulso a las misiones en la Amazonía peruana. El papa le confirmó que ambas figuraban entre sus razones.

El padre Robert Prevost, a la izquierda, y Armando Jesús Lovera Vásquez en motocicleta en Iquitos, Perú, en 1995

El amigo que todavía figura como «Bob» en su teléfono

Una tarde, mientras Lovera regresaba a Valladolid, se encendió una luz de advertencia en el tablero de su Citroën. Le tomó una foto y la envió por WhatsApp al contacto que todavía guarda como «Bob«.

El papa le preguntó si el auto seguía en marcha y cuánto le faltaba para llegar a casa. También le aconsejó vigilar la temperatura del motor.

El artículo recoge, además, el reencuentro de ambos en el Vaticano en octubre de 2025. Lovera llevó varios ejemplares de la edición en español para que su amigo los firmara.

Al ver sus dos retratos en la portada, uno de sacerdote y otro de papa, León XIV bromeó sobre lo serio que lo habían hecho parecer.

Lee el artículo completo en inglés en Letters from Leo. https://www.thelettersfromleo.com/p/pope-leo-xiv-friend-from-trujillo