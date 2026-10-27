La Federación Canina Americana (FECAM) reconoció al chaku como nueva raza de perro peruano. De ser un abnegado pastor de animales de campo ahora deslumbra a la comunidad internacional y nacional por sus origenes, belleza y cualidades de perro protector y guía.

El Perú recibió una de las noticias más entrañables en el mes de octubre. La Federación Canina Americana (FECAM) aprobó la solicitud del Estado peruano que reconoció al perro chaku como la tercera raza de perros oriundos de nuestro país, en su asamblea anual desarrollada en México.

Jaime Rodríguez Valencia representó a la Asociación Canófila Peruana y sustentó el pedido magistralmente.

Además, explicó que el trabajo de reconocimiento del chaku andino implicó una labor ardua que demoró cerca de diez años e incluyó entrevistas a los miembros de las comunidades, recopilación de historias, estudio de su estructura física y biológica, entre otros aspectos.

Este sería el tercer reconocimiento de caninos oriundos del Perú; el primero fue el perro peruano sin pelo y el segundo, el pastor chiribaya.

El chaku proviene de regiones de gran altura, como Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Pasco. Según estudios de la Asociación, se aprecia que la raza actúa como guardián y perro pastor de alpacas, ovejas y cabras, por lo que su temperamento es protector y afable. También se le conoce con el nombre de chapito.

Por último, la Asociación Canófila Peruana hace un llamado a empresas y personas interesadas en apoyar las actividades de preservación del chaku andino, puesto que, para lograr su reconocimiento oficial, los recursos económicos provienen principalmente del autofinanciamiento.

Cómo reconocer a un perro chaku:



• Pelaje semirrizado y abundante, compuesto por dos capas (interna y externa) ,que lo protege del frío extremo. Puede tener colores como oro, hueso, negro o combinaciones.

• En la costa tiene el pelaje más corto.

• Se presenta en tres tamaños: pequeño, mediano y grande.

• Es un perro afable, enérgico y protector de su hogar.

¿Quieres certificar a tu chaku?

La Asociación Canófila Peruana viene organizando un evento de certificación que será el 22 de noviembre en el Circuito Mágico de las Aguas. Todos los que cuenten con un chaku podrán evaluarlo allí y contar con un registro de pedigrí.

Para apoyar en las actividades de preservación de nuestro perro peruano y/o si necesitas más información sobre las actividades de certificación, puedes contactarte al número 976 785 312.