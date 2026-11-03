Escuchar música durante el desayuno, mientras trabajas o al recibir invitados requiere elecciones distintas. La selección de canciones, el volumen y la ubicación del parlante permiten adaptar el ambiente a cada actividad, procurando que el sonido acompañe las conversaciones y las tareas.

Preparar listas de reproducción con anticipación facilita esos cambios durante la jornada. Un parlante portátil también permite trasladar la música entre ambientes según lo que estés haciendo.

Cómo elegir música para la mañana y el trabajo en casa

Para el inicio del día, una selección de canciones animadas puede acompañar el desayuno o el momento de alistarse. Conviene ubicar el parlante donde el sonido se distribuya por la habitación y mantener un volumen que permita conversar con comodidad.

Durante el trabajo remoto o el estudio, puedes probar con música instrumental o sonidos suaves. La propuesta es crear una atmósfera agradable sin que la reproducción compita con las actividades que requieren atención.

Dejar preparada una lista también evita detener las tareas para elegir una canción tras otra. El volumen puede ajustarse según las exigencias de cada momento.

Reuniones y pausas: adapta las canciones y el volumen

En una reunión con familiares o amigos, una lista compartida permite incorporar distintas preferencias musicales. Colocar el parlante en un punto donde todos puedan escucharlo ayuda a acompañar el encuentro sin obligar a los invitados a elevar la voz.

Para la tarde, una selección más tranquila puede acompañar la lectura, una pausa o la preparación de alimentos. Cambiar el ritmo de la música es una forma sencilla de diferenciar esos momentos de las actividades anteriores.

La posibilidad de mover el equipo entre la sala, el dormitorio y el espacio de trabajo facilita adaptar la reproducción a la rutina del hogar.

Xiaomi Sound Play: características para acompañar estas rutinas

Como alternativa para estos usos, Xiaomi presenta el Xiaomi Sound Play, un parlante que, según la información de la marca, pesa aproximadamente 415 gramos, incorpora una correa para transportarlo y ofrece una potencia de salida de 18 W.

La compañía señala que cuenta con Bluetooth 6.0 y una autonomía de hasta 14 horas de reproducción en condiciones de prueba específicas. También incluye iluminación ambiental multicolor que puede sincronizarse con el ritmo de la música.

Para ampliar la reproducción, la marca indica que permite enlazar hasta 100 parlantes compatibles mediante Auracast y emparejar dos unidades en modo TWS para obtener sonido estéreo. Asimismo, informa que tiene clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua bajo determinadas condiciones.