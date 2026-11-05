La beca COAR contará con 2.000 vacantes dirigidas a estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento que culminan la secundaria y el bachillerato internacional, anunció el ministro de Educación, José Antonio Chang. Según explicó, la iniciativa permitirá continuar estudios universitarios en el Perú y, si es posible, en el extranjero.

El anuncio se realizó en el COAR Lima, ubicado en Huampaní, distrito de Chaclacayo, durante una ceremonia encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la que se entregaron equipos tecnológicos para los estudiantes de estas instituciones.

Beca COAR: ¿a quiénes estarán dirigidas las vacantes?

Chang informó que la beca creada por el Gobierno estará destinada a los alumnos de los COAR que concluyen su formación escolar y el bachillerato internacional. El objetivo, señaló, es que puedan seguir desarrollando sus capacidades mediante estudios superiores.

“Queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de seguir desarrollando su talento y regresen luego a sus regiones a aportar sus conocimientos para el progreso de la patria”, manifestó.

El ministro mencionó la posibilidad de acceder a universidades del extranjero. Sin embargo, el anuncio no detalló requisitos, fechas de postulación ni instituciones universitarias de destino.

Entregan 6500 laptops para los 25 COAR del país

Durante la actividad también se realizó la entrega de 6500 laptops destinadas a los estudiantes de los 25 COAR. De acuerdo con lo informado, esta dotación permitirá que el 100 % del alumnado disponga de una computadora portátil para sus actividades académicas.

Chang destacó que los estudiantes reciben equipos de última generación después de ocho años. Indicó que la entrega contribuirá a cerrar la brecha de equipamiento tecnológico en estos colegios y facilitará la investigación y el acceso al conocimiento.

“Estoy seguro de que los talentosos estudiantes de los COAR sabrán utilizar con propiedad este dispositivo tecnológico, pues saben que es simplemente una herramienta y que la capacidad humana jamás podrá ser reemplazada”, expresó.

Formación académica con responsabilidad y servicio a las regiones

El titular de Educación sostuvo que el acceso a la tecnología debe acompañarse de responsabilidad, disciplina, valores y respeto. Añadió que la preparación de los estudiantes también debe orientarse al servicio de sus comunidades y del país.

Asimismo, destacó el desempeño del COAR Lima, al que calificó como el mejor colegio del Perú, por encima de instituciones privadas. Recordó que este centro educativo fue creado en 2010, durante su primera gestión al frente del Ministerio de Educación.

En la ceremonia participaron también la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, y la directora del COAR Lima, Rebeca Ata Muñoz.