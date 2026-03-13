El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) inició la primera convocatoria del año de su Beca Conectemos, un programa educativo que busca ampliar el acceso al aprendizaje del inglés en el país.

La iniciativa contempla la entrega de 600 becas anuales, destinadas a jóvenes y adultos con buen desempeño académico que enfrentan limitaciones económicas para continuar su formación.

En esta primera etapa del 2026, el programa ofrecerá 200 becas, y las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de marzo.

Los beneficiarios podrán estudiar inglés durante 13 meses, con financiamiento de hasta el 100% del costo del programa, lo que les permitirá fortalecer sus competencias lingüísticas y ampliar sus oportunidades educativas y laborales.

Un programa que impulsa el acceso al aprendizaje del inglés

La Beca Conectemos del ICPNA busca cerrar las brechas de acceso al aprendizaje del idioma inglés, una habilidad cada vez más requerida en entornos académicos y profesionales.

Dominar este idioma se ha convertido en un factor clave para acceder a mejores oportunidades laborales, programas internacionales y espacios de desarrollo profesional.

A través de esta iniciativa, los becarios podrán participar en el Programa de Inglés para Jóvenes y Adultos en modalidad a distancia, que se desarrolla mediante ciclos consecutivos durante 13 meses.

Esta estructura permite a los estudiantes avanzar progresivamente en el dominio del idioma, consolidando sus habilidades de comunicación.

Entre 2022 y 2025, el programa registró 2 279 postulaciones y otorgó 1 255 becas, beneficiando a jóvenes y adultos que buscaban mejorar su perfil académico y profesional mediante el aprendizaje del inglés.

“El inglés es una herramienta clave para acceder a más oportunidades académicas y laborales. Con Beca Conectemos buscamos que más peruanos con talento puedan estudiarlo, independientemente de su situación económica”, señaló Rafael Yzaga, gerente general del ICPNA.

Beneficios y condiciones de la Beca Conectemos

La beca cubre costos académicos y materiales del programa de inglés en modalidad virtual durante los 13 meses de duración. Los participantes deberán completar cada ciclo de estudios para continuar dentro del programa.

Para mantener el beneficio, los becarios deben aprobar cada ciclo con una nota mínima de 14, mantener continuidad en su participación y cumplir con el reglamento académico establecido por el programa.

Estas condiciones buscan garantizar el compromiso de los participantes y asegurar que el proceso formativo genere un impacto real en su desarrollo educativo.

Requisitos para postular a las becas del ICPNA

La Beca Conectemos está dirigida a personas mayores de 14 años que acrediten mérito académico y necesidad económica. Los requisitos varían según la situación educativa del postulante:

Escolares: promedio mínimo de 16 en los dos últimos años de secundaria.

promedio mínimo de 16 en los dos últimos años de secundaria. Estudiantes de institutos: promedio mínimo de 14 y no tener cursos desaprobados.

promedio mínimo de 14 y no tener cursos desaprobados. Universitarios: pertenecer al tercio superior del último ciclo cursado.

pertenecer al tercio superior del último ciclo cursado. Personas que no estudian actualmente: deben presentar documentos que acrediten su último nivel educativo y su situación económica.

Postulación en línea hasta el 31 de marzo

El proceso de inscripción se realiza de forma digital a través de la plataforma SABE de ESCALO, donde los interesados deberán registrar su información académica y datos socioeconómicos para completar la postulación.

Con este programa, el ICPNA reafirma su compromiso con la educación inclusiva y el fortalecimiento del talento en el país, impulsando que más peruanos accedan al aprendizaje del inglés como una herramienta para mejorar su desarrollo personal y profesional.

Los interesados pueden conocer los requisitos completos y el proceso de postulación en icpna.edu.pe.