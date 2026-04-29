La Universidad Espíritu Santo (UEES Online), en colaboración con la Embajada del Ecuador en Perú, presenta una ambiciosa iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación internacional mediante un programa que supera las 2.000 becas disponibles.

Esta propuesta académica está orientada a quienes desean fortalecer su perfil profesional sin barreras geográficas.

Convocatoria Global Leaders: formación sin fronteras

La convocatoria denominada “Global Leaders Becas en el Exterior – 2DO PERÍODO 2026” abre nuevas oportunidades para estudiantes y profesionales interesados en acceder a una formación académica de calidad internacional. El proceso de postulación estará disponible hasta el 30 de abril de 2026.

Este programa está dirigido principalmente a ecuatorianos residentes en Perú, aunque también contempla casos abiertos al público en general.

La modalidad online permite que más personas accedan a educación superior flexible, adaptada a las demandas actuales del mercado global.

Más de 2.000 becas con distintos niveles de cobertura

El programa ofrece una amplia variedad de beneficios que facilitan el acceso a distintos niveles educativos. Entre las principales opciones destacan:

Las 2.000 becas completas para cursos de formación continua representan una oportunidad clave para actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades.

Además, se incluyen 10 becas totales para maestrías, dirigidas a quienes buscan especialización avanzada.

También se contemplan 200 becas parciales con más del 70% de cobertura y otras 200 con más del 65%, lo que amplía significativamente el alcance del programa. Todos estos beneficios están sujetos a los requisitos establecidos por la institución.

Educación internacional con enfoque en liderazgo y desarrollo

El Programa Global Leaders tiene como eje central promover el acceso equitativo a una educación superior de excelencia, fortaleciendo competencias en áreas como innovación, emprendimiento y liderazgo global.

Adriana Revelo, asesora legal internacional de la UEES Online y directora del programa, destacó que esta iniciativa busca consolidar la educación como un motor de transformación social. Según explicó, el objetivo es impulsar el talento y potenciar la proyección profesional en entornos globalizados.

Oferta académica amplia y accesible

La propuesta académica incluye todas las carreras de grado y una variada oferta de programas de maestría, lo que permite a los postulantes elegir según sus intereses y objetivos profesionales.

Los interesados pueden revisar los detalles completos y postular a través del sitio oficial: https://online.uees.edu.ec/peru/becas-embajada-ecuador-peru. También se encuentra disponible más información en la plataforma institucional de la universidad.

Compromiso con la educación global y el talento internacional

Con esta iniciativa, la UEES Online reafirma su compromiso con una educación accesible, flexible y de calidad, contribuyendo al desarrollo social mediante la formación de profesionales preparados para los desafíos del entorno global.

La expansión de este tipo de programas consolida el rol de la educación internacional como herramienta clave para el crecimiento personal y profesional en América Latina.

