Los trabajadores que se desplacen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos tendrán hasta dos horas de tolerancia en su horario de ingreso este jueves 5 de noviembre, según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante las dificultades de traslado ocasionadas por las lluvias.

La medida alcanza a empleadores públicos y privados. El ministerio señaló que las precipitaciones recientes en Lima y los efectos del fenómeno El Niño dificultan particularmente la movilización de quienes se trasladan desde o hacia estos distritos.

¿A quiénes corresponde la tolerancia laboral de hasta dos horas?

La disposición comprende a los trabajadores cuyo desplazamiento desde o hacia sus centros de labores involucre alguno de los cuatro distritos mencionados. Los empleadores deberán otorgar hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso durante la jornada señalada.

Además, deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras ocasionadas por las dificultades de movilización hacia o desde los centros de trabajo.

Las demoras por las lluvias no podrán generar sanciones

El MTPE precisó que la demora ocasionada por estas circunstancias no deberá considerarse falta o tardanza injustificada, ni podrá generar sanciones disciplinarias.

Asimismo, invocó a los empleadores a actuar con responsabilidad y considerar las consecuencias que esta situación de fuerza mayor puede tener sobre el desplazamiento de los trabajadores y el cumplimiento de sus horarios.

Inundaciones y acumulación de agua dificultaron el tránsito

Durante la noche anterior y la madrugada se registraron intensas lloviznas que provocaron inundaciones en diversas zonas de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Sedapal apoyó las labores de extracción del agua mediante el uso de motobombas.

También se reportó acumulación de agua en intercambios viales, lo que impedía el retorno de pasajeros a sus domicilios. Estas dificultades de desplazamiento forman parte del escenario ante el cual el MTPE dispuso la tolerancia laboral.