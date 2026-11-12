La Cámara de Diputados aprobó derogar dos dictámenes aprobados por el anterior Congreso en materia de prescripción penal y extinción de dominio. Las iniciativas debatidas durante el pleno del martes 10 de noviembre fueron la Ley Soto y Ley de Extinción de Dominio.

Obtuvieron el respaldo de la mayoría y ahora deberán ser evaluadas por el Senado.

La primera iniciativa propone derogar la Ley N.° 31751, conocida como Ley Soto, que estableció un límite máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La norma fue aprobada en 2023 cuando Alejandro Soto presidía el congreso y fue cuestionada porque podía reducir los tiempos disponibles para investigar y procesar delitos.

La propuesta de derogación obtuvo 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones, estas últimas correspondientes a integrantes de Fuerza Popular.

¿Qué plantea el cambio sobre la extinción de dominio?

El segundo dictamen busca modificar el Decreto Legislativo 1373, que regula la Ley de extinción de dominio. Esta iniciativa, a diferencia de la primera, no plantea eliminar dicho mecanismo, sino restablecer su autonomía frente a los procesos penales y reforzar las garantías de las personas involucradas.

La extinción de dominio permite que el Estado recupere bienes vinculados con actividades ilícitas mediante una decisión judicial. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por el anterior Congreso establecieron requisitos que condicionaban este procedimiento a la existencia de una sentencia penal previa, lo que generó cuestionamientos y afectó procesos en curso.

Con el nuevo dictamen se busca que las investigaciones patrimoniales puedan avanzar independientemente de la conclusión de un proceso penal. Además, se incorporan garantías para terceros que hayan adquirido bienes legalmente.

La iniciativa también establece que el Ministerio Público mantenga la responsabilidad de presentar pruebas o indicios sobre el origen ilícito de los bienes.

La propuesta obtuvo 66 votos a favor, ninguno en contra y 35 abstenciones, estas últimas correspondientes al bloque oficialista.

Lo que sigue

Cámara de Diputados aprobó la derogación, ahora los dos dictámenes deberán pasar al Senado. Comisión de Justicia las evaluará y luego podrían llegar al pleno de la Cámara Alta para su votación.

Por el momento ninguna de las dos modificaciones, Ley Soto y Ley de Extinción de Dominio, constituye todavía una derogación o reforma vigente. Su aplicación dependerá de que complete el procedimiento debido.