La dificultad para concentrarse, el agotamiento y la irritabilidad pueden estar relacionados con una noche de descanso interrumpido por el calor. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que las altas temperaturas nocturnas pueden perjudicar la calidad del sueño y afectar la memoria, el equilibrio emocional y el desempeño laboral.

La neuropsicóloga Ana María Cruz Quispe, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que el exceso de calor interfiere con la regulación natural de la temperatura corporal que permite iniciar y mantener el sueño. Esto puede hacer que una persona tarde más en dormirse, despierte repetidamente o se levante sin sentirse recuperada.

Cuando estas dificultades se repiten, sus efectos pueden alcanzar funciones como la atención, el aprendizaje y el control de las emociones, señaló la especialista.

Cómo el calor nocturno afecta la concentración y la memoria

Dormir mal puede repercutir en las actividades del día siguiente. Además del cansancio, pueden aparecer errores en tareas cotidianas, dificultades para tomar decisiones y menor concentración durante la jornada laboral.

“La persona se vuelve más irritable y tiene poca tolerancia a la frustración. Debido al agotamiento y la fatiga, puede presentar dificultades para realizar sus actividades habituales”, explicó Cruz Quispe.

Según la neuropsicóloga, el descanso insuficiente también puede alterar la respuesta al estrés. En quienes presentan ansiedad o depresión, la pérdida persistente de sueño puede agravar los síntomas.

Asimismo, advirtió que la privación crónica del descanso se asocia con alteraciones metabólicas, debilitamiento de las defensas y mayor riesgo de problemas cardiovasculares, especialmente si existen otros factores de riesgo.

Quiénes necesitan mayor cuidado durante las noches calurosas

Los adultos mayores, los niños pequeños, las gestantes y las personas con enfermedades crónicas requieren especial atención frente a las altas temperaturas nocturnas.

Estos grupos pueden tener mayores dificultades para regular la temperatura corporal o mantener una hidratación adecuada. Por ello, la especialista recomendó procurar habitaciones frescas y ventiladas, así como una hidratación suficiente durante el día.

Cruz Quispe recordó que el sueño permite la recuperación del organismo y cumple un papel fundamental en la consolidación de la memoria y el funcionamiento del sistema nervioso.

Siete recomendaciones de EsSalud para dormir mejor con calor

Para favorecer un descanso reparador durante las noches de altas temperaturas, EsSalud recomienda adoptar estas medidas:

Respetar una rutina de sueño. Acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo del descanso. Mantener fresca la habitación. Procurar un ambiente ventilado, oscuro y silencioso. Se pueden utilizar ventiladores o sistemas de climatización cuando estén disponibles y sean seguros. Reducir las pantallas antes de acostarse. Disminuir el uso de celulares, televisores y computadoras durante la hora previa al sueño. Elegir prendas y sábanas transpirables. La ropa ligera y los tejidos que facilitan la disipación del calor pueden contribuir a una mayor comodidad. Evitar los estimulantes cerca de la hora de dormir. Reducir la cafeína durante las horas previas al descanso y limitar el alcohol, que puede alterar la calidad del sueño. Preferir una cena ligera. Evitar comidas abundantes y dejar un tiempo prudente entre la cena y el momento de acostarse. Tomar una ducha tibia o ligeramente fresca. Puede aliviar la sensación de calor antes de dormir. También se recomienda mantener una hidratación adecuada a lo largo del día.

La institución aconseja acudir a una evaluación médica si las dificultades para dormir son frecuentes, interfieren con las actividades diarias o se acompañan de somnolencia excesiva.