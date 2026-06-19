La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso una restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima desde las 00:00 horas del viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio de 2026.

Esto en el marco de las movilizaciones anunciadas por agrupaciones vinculadas a Juntos por el Perú tras los resultados de las elecciones.

🚥 Guía de Tránsito: Cierre del Centro Histórico 🚥 📍 Calles Restringidas Horario: Viernes 19 (00:00 h) hasta Lunes 22 de junio (00:00 h). 🚫 Av. Tacna (Límite interno)

🚫 Av. Garcilaso de la Vega (Límite interno)

🚫 Av. 9 de diciembre (Paseo Colón)

🚫 Av. Miguel Grau (Límite interno)

🚫 Jr. Paruro y Jr. Amazonas 🛣️ Vías de Desfogue Habilitadas 🚙 Eje Av. Tacna / Garcilaso: Circulación por el eje externo.

Circulación por el eje externo. 🚙 Av. Miguel Grau: Flujo dirección este – oeste.

Flujo dirección este – oeste. 🚙 Jr. Huánuco: Vía paralela de desfogue (reemplaza a Paruro).

Vía paralela de desfogue (reemplaza a Paruro). 🚌 Transporte Público (Metropolitano/Corredores): Sujeto a disposición de la Policía Nacional en tiempo real. ✅ Vehículos Permitidos Solo podrán ingresar al perímetro cerrado: 🚑 Ambulancias y 🚒 Unidades de Bomberos

🚓 Vehículos de la Policía Nacional (PNP)

🏢 Vehículos oficiales en cumplimiento de funciones

🏠 Residentes y propietarios de predios (identificados)

🅿️ Vehículos con destino a estacionamientos autorizados

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002556-2026-MML-GMU-SER y busca preservar el orden público, proteger el patrimonio histórico de la ciudad y garantizar la seguridad de residentes, visitantes y comerciantes durante el desarrollo de las protestas.

¿Qué calles estarán cerradas?

De acuerdo con el mapa difundido por la Municipalidad de Lima, el perímetro restringido comprende las siguientes vías:

Avenida Tacna

Avenida Garcilaso de la Vega (Wilson)

Avenida Miguel Grau

Jirón Paruro

Jirón Amazonas

Contorno del río Rímac

Dentro de este polígono quedará restringido el ingreso de vehículos particulares durante la vigencia de la medida.

¿Por dónde podrán circular los vehículos?

Las autoridades han establecido corredores de circulación en las vías que rodean el área restringida para facilitar el desplazamiento vehicular.

Los conductores que se desplacen de norte a sur podrán utilizar la avenida Tacna y la avenida Garcilaso de la Vega, manteniéndose el flujo vehicular en sentido descendente hacia el Cercado de Lima y el sur de la capital.

Por su parte, quienes necesiten movilizarse desde el sur hacia el norte podrán hacerlo principalmente a través del eje conformado por la avenida Miguel Grau, el jirón Paruro y sectores adyacentes habilitados para la circulación, siguiendo las indicaciones de la Policía Nacional y los orientadores de tránsito.

En el sector este del Centro de Lima, el jirón Huánuco se presenta como una de las principales alternativas para conectar con la avenida Miguel Grau y evitar ingresar a la zona restringida.

Asimismo, los conductores que circulen por el norte de Lima podrán utilizar el corredor paralelo al contorno del río Rímac y el jirón Amazonas, vías que permitirán bordear el área cerrada sin ingresar al núcleo del Centro Histórico.

¿Quiénes podrán ingresar a la zona restringida?

La Municipalidad de Lima informó que la restricción no se aplicará a:

Ambulancias.

Compañías de bomberos.

Vehículos de la Policía Nacional.

Vehículos oficiales en cumplimiento de funciones.

Residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido.

Vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas.

Unidades logísticas vinculadas a actividades previamente autorizadas.

¿Qué pasará con el transporte público?

Según el comunicado municipal, la Policía Nacional podrá habilitar o restringir temporalmente la circulación de buses del Metropolitano, corredores complementarios y otras unidades de transporte público dependiendo de las condiciones de seguridad y del desarrollo de las movilizaciones.

Por ello, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y de la Municipalidad de Lima antes de iniciar sus desplazamientos.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades recomiendan evitar ingresar al Centro Histórico durante los días de restricción, planificar rutas alternas con anticipación y considerar tiempos de viaje mayores debido a los posibles congestionamientos en avenidas cercanas como Abancay, Grau, Tacna y Garcilaso de la Vega.

También se aconseja utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito para minimizar retrasos y facilitar la movilidad en el Cercado de Lima.