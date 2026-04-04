Un grave incidente sacudió el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, luego de que el derrumbe de una pared durante un banderazo de Alianza Lima dejara como saldo una persona fallecida y decenas de heridos.

El hecho ocurrió en la antesala del esperado encuentro frente a Universitario de Deportes, generando caos entre los asistentes.

La emergencia obligó a una intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú, que procedió a acordonar el recinto y evacuar a los hinchas.

En paralelo, los equipos de emergencia trasladaron a los lesionados hacia distintos centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

Colapso estructural desata pánico entre los hinchas

El accidente se produjo cuando una estructura en la zona de la tribuna sur cedió repentinamente, atrapando a varios aficionados entre los escombros.

Testimonios y registros difundidos en redes sociales muestran escenas de confusión, con personas inconscientes y otras con diversas lesiones tras el impacto.

Según reportes preliminares, el número de afectados supera las 60 personas lesionadas, lo que evidencia la magnitud del incidente en uno de los eventos previos más convocantes del fútbol peruano.

Respuesta inmediata del Minsa y unidades de emergencia

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el despliegue de al menos ocho unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), las cuales brindaron atención prehospitalaria en coordinación con los Bomberos Voluntarios del Perú.

Las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron evaluados en el lugar y posteriormente derivados a hospitales como el Arzobispo Loayza y el Dos de Mayo, que permanecen en alerta ante la posible llegada de más pacientes.

Autoridades mantienen monitoreo y coordinación sanitaria

El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa supervisando el desarrollo de la situación, asegurando la coordinación entre las distintas entidades involucradas en la atención de la emergencia.

Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas del colapso estructural en el estadio de Alianza Lima se mantienen en curso, en un contexto de preocupación por la seguridad en eventos masivos.

Impacto previo al clásico del fútbol peruano

El trágico suceso ocurrió horas antes del enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, uno de los partidos más importantes del calendario deportivo nacional.

Lo que debía ser una jornada festiva terminó convirtiéndose en una escena de emergencia y luto.

Las autoridades no descartan nuevas actualizaciones conforme avance la atención de los heridos y se esclarezcan las responsabilidades del incidente.