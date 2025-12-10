Donación de órganos en Navidad: tres menores reciben el regalo más valioso en el INSN San Borja

¡Donación de órganos en el mes de la Navidad! Ariane S.G., de 17 años, natural de Trujillo, vivió desde pequeña con una enfermedad renal crónica. A los 18 meses comenzó su lucha, y desde el 2020 dependía de una máquina de diálisis.

Fue en el 2023 que ingresó a lista de espera por un órgano. Finalmente, el 10 de noviembre, recibió un trasplante renal gracias al amor de una familia que dijo “sí” a la donación voluntaria.

La cirugía fue realizada por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Donación y Trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.

El apoyo del equipo de Procura fue clave para que el órgano llegara a tiempo. Después de tres años de espera, Ariane puede volver a vivir con libertad.

Ver el mundo otra vez

Luis C.C., de 13 años, y Sebastián A.L., de 15, también recibieron una nueva oportunidad gracias a la donación de córneas.

Luis, procedente de Cusco, sufría de queratocono; Sebastián, de Lima, tenía opacidad y cicatrices en la córnea derecha. Ambos fueron operados el 2 de diciembre en el INSN San Borja por un equipo especializado en trasplantes oculares.

Hoy, ambos adolescentes pueden ver con claridad. La intervención les devolvió no solo la visión, sino también la posibilidad de estudiar y disfrutar su entorno.

La esperanza continúa

Desde el 2017, el INSN San Borja ha realizado 106 trasplantes: 60 renales, 22 hepáticos y 24 de córnea. A la fecha, 38 niñas y niños siguen esperando: 26 necesitan un riñón, 10 una córnea y 2 un hígado.

La tasa de donantes cadavéricos en el país ha caído drásticamente. Antes de la pandemia, se registraban entre 2 y 3 por cada millón de habitantes. Hoy, esta cifra es de apenas 0.5.

La directora general del INSN San Borja, Dra. Zulema Tomás Gonzales, señaló: “Esta es una lección de amor al prójimo y el mejor regalo en esta Navidad. Lo que necesitamos ahora es fomentar una mayor cultura de donación para seguir devolviendo esperanza a niñas y niños como Ariane, Luis y Sebastián”.