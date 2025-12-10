Huawei, en alianza con Hubei Unicom y otros socios, ha implementado una red privada 5G-A en la Central Eléctrica de Guoneng Changyuan Hanchuan, ubicada en Hubei, China.

Esta solución actúa como un “sistema nervioso digital” que mejora el control de procesos mediante la transmisión de datos en tiempo real con precisión milimétrica.

Gracias al uso de posicionamiento centimétrico y sensores inteligentes, la planta ha reforzado la seguridad del personal, implementando alarmas automáticas y cascos con botón SOS.

Además, la segmentación de red permite una operación sin interferencias, incluso en situaciones de alta demanda, mediante carriles virtuales para control de producción, videovigilancia y operaciones administrativas.

IA y gemelo digital: ahorro de carbón y reducción de CO₂

Con la incorporación de modelos avanzados de inteligencia artificial y tecnología de gemelo digital, la planta puede ajustar la combustión en función de variables como el clima y la calidad del carbón. Este sistema permite ahorrar hasta 12.000 toneladas de carbón estándar al año y reducir las emisiones en 30.000 toneladas.

La digitalización del flujo de carbono garantiza trazabilidad completa, mientras que los sistemas de desulfuración y desnitrificación, operados con IA, aseguran el cumplimiento de las normativas ambientales.

Innovación operativa: menos recursos, mayor eficiencia

La planta también ha incorporado soluciones que mejoran la gestión diaria:

Robots de inspección conectados por 5G reducen el tiempo de revisión de 40 a 10 minutos.

Gafas de realidad aumentada con conexión 5G facilitan la asistencia remota, reduciendo en 30 % los tiempos de respuesta ante fallas.

Etiquetas IoT pasivas optimizan el monitoreo ambiental y la logística interna, con una vida útil de hasta 10 años.

Estas medidas han generado ahorros de S/1,2 millones anuales en cableado y han reducido las emisiones derivadas de la infraestructura física.

Un modelo replicable para avanzar en la transición energética

La planta de Hanchuan combina ahora generación térmica con fuentes renovables como fotovoltaica, biomasa y lodos, todo gestionado mediante algoritmos de programación inteligente.

Desde la implementación del sistema 5G e IA, se han optimizado los recursos humanos, con una reducción de 18 puestos y un ahorro anual de S/3,6 millones. También se ha evitado una inversión redundante de S/1,2 millones.

Huawei demuestra que la energía térmica puede evolucionar hacia un modelo más sostenible, inteligente y escalable, alineado con los objetivos globales de descarbonización y eficiencia energética.