Más Códigos Free Fire Gratis sigue con la promoción de códigos de recompensas gratuitas y ahora Garena publicó la selección de códigos a canjear hoy. Con ellos recibirás accesorios y nuevos elementos para tu inventario en el popular Battle royale.

Los regalos para la comunidad ya están disponibles en la web de recompensas de Free Fire y como es lógico, el canje gratis es la mejor opción para quienes desean ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de artículos exclusivos.

Suscríbete a nuestro boletín sobre IA y tecnología con un click aquí

Los códigos funcionan para México, España, Perú y demás países de América Latina y aquí los compartimos:

Códigos Free Fire gratis hoy

FFMCF8XLVNKC

FFAC2YXE6RF2

FFGYBGD8H1H4

FFPLUJEHBSVB

FFPLZJUDKPTJ

FFMC2SJLKXSB

FFPLUFBVSLOT

FFML9KGFS5LM

FFTILM659TYL

¿Cómo reclamar los códigos de canje de Garena Free Fire MAX?

Visite el sitio web oficial reward.ff.garena.com .

. Ingrese sus credenciales de redes sociales para iniciar sesión.

La página de canje se mostrará en su dispositivo.

Puede copiar y pegar cualquiera de los códigos de canje MAX de la lista.

Haga clic en enviar y luego toque Aceptar para confirmar el proceso.

Recibirá un mensaje de confirmación después de que su proceso de canje sea exitoso

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis. Free Fire nos puede dar oro, diamantes, skins y otras muchas cosas. Si todavía no tienes el videojuego Battle Royale Free Fire en tu móvil, lo puedes descargar gratuitamente desde el siguiente enlace.

Lugar para canjear los códigos de Free Fire:

Para poder recibir las cajas de botín, diamantes, skins o mascotas que ofrece Garena, deberás ingresar los códigos de 12 dígitos en la página Free Fire Reward.

Guía sencilla para obtener recompensas:

Si eres nuevo en el videojuego y no sabes cómo reclamar los códigos promocionales de hoy, lo único que debes hacer es visitar el sitio web de Free Fire Reward, introducirlos y esperar unos minutos para que las recompensas aparezcan en la plataforma.

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

Guía de descarga de Free Fire OB28 Advance Server

Las descargas del archivo APK de Free Fire OB28 Advance Server comenzaron el 27 de mayo de 2021. Los jugadores pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación para descargarlo e instalarlo en su dispositivo tan pronto como esté disponible:

Paso 1: Deben visitar el sitio web oficial de Advance Server. Los usuarios pueden hacer clic Aquí para ir al objetivo.

Los jugadores deben iniciar sesión

Paso 2: Después de eso, los usuarios deben iniciar sesión con las cuentas de Facebook que usaron para los registros.

Toque la opción para descargar APK (comienza el 27 de mayo)

Paso 3: Cuando lo hagan, encontrarán un botón “Descargar APK” en la página web. Luego deben hacer clic en él para descargar el archivo APK Free Fire OB28 Advance Server.

Una vez que se descarga el archivo, los jugadores pueden localizarlo e instalarlo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los usuarios podrán acceder al servidor OB28 avanzado. Solo aquellos con el código de activación pueden ser aceptados en el servidor y probar todos los elementos nuevos.

El código solo se le da a un número específico de jugadores después de la fase de registro por parte de los desarrolladores. No hay otra forma alternativa de obtenerlo.

Programación avanzada del servidor

Según el calendario oficial del sitio web, Free Fire OB28 Advance Server comenzaron el 27 de mayo y finalizará el 3 de junio. El progreso en el servidor no se transfiere a la versión global, que son dos aplicaciones independientes.

Además, los jugadores pueden recibir diamantes para informar errores y fallas a los desarrolladores.