En mis ponencias y en mis redes sociales ya advertí que pronto cambiará la forma en que millones buscan información en Google, y esto impactará a los medios y al negocio digital, sobre todo en los que reciben más visitas del buscador.

No estamos lejos de ese escenario ahora que Google anunció que #Gemini3Flash es el modelo predeterminado del #ModoAI. Sí, ese mismo que hoy usan los jóvenes para buscar y te responde en audio.

¿Por qué afectará a los medios digitales? Simple: el resultado de la búsqueda se reducirá a un nutrido resumen y, en el lado derecho, apenas tres links de fuentes (medios, instituciones, etc.).

Es decir, menos usuarios prestarán atención a la clásica y larga lista de enlaces; por ende, el tráfico seguirá cayendo. El golpe que hoy reciben los medios ya es evidente, impulsado también por la preferencia de los jóvenes de informarse vía TikTok y redes sociales.

Antes, los medios sumaban de 20 a 25 millones de páginas vistas cada mes; hoy, el líder en Perú (Infobae Perú) suma entre 6 y 8 millones.

¿Qué podemos hacer los medios?

Suena duro, pero debemos consolidar nuestra fortaleza de marca y nuestro activo informativo en las redes sociales. Si tienes un columnista con alto tráfico, ensaya videocolumnas con él; si tu sitio web tiene buen tráfico en la sección #política, que tu equipo analice esas exclusivas en redes.

En Fondo Editorial de Editora Perú estamos trasladando el Archivo Histórico de Diario El Peruano al formato de video corto y ya está funcionando. Queremos apuntar a la audiencia #boomer y a la #generaciónX, pero hay mucho más por hacer.

En resumen, quienes trabajamos en medios digitales debemos visibilizar aquello que hoy funciona y da tráfico en más escenarios y, por qué no, habilitar sistemas con IA más fáciles para quienes van directo a nuestra web (tráfico directo) y buscan encontrar mejor la información. ¡Un buscador interno con IA puede ser la solución!

¡Estamos a tiempo de salvar este negocio!