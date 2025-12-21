Hay ganadora de la segunda temporada de Yo Soy 2025. Se trata de Gabriela Villanueva, imitadora magistral del «rey del pop«, Michael Jackson, quien además se viralizó en redes sociales en los últimos meses por su parecido físico con el fallecido cantante.

La noche del sábado 20 de diciembre, el escenario de ‘Yo Soy’ vibró con la presencia de los tres finalistas: Gabriela Villanueva como Michael Jackson, la agrupación Green Heart como Green Day y Melissa Ángeles como Alejandra Guzmán. Durante el concierto en vivo, cada uno mostró su mejor repertorio para conquistar al jurado y al público.

Gabriela inició su presentación con una potente versión de ‘Billie Jean’, que arrancó una ovación de pie por parte del jurado.

Green Heart encendió al público con ‘American Idiot’, mientras Melissa conmovió a todos con su interpretación de ‘Yo te esperaba’, la cual también fue recibida con aplausos y gran emoción.

La segunda ronda mantuvo la tensión al máximo. Aunque se esperaba una eliminación, el programa decidió que los tres finalistas avanzaran, lo que elevó aún más la expectativa de la audiencia.

En esta etapa, Green Heart regresó con una explosiva interpretación de ‘Basket Case’, Melissa deslumbró con ‘Eternamente Bella’ y Gabriela cerró la noche con un espectacular ‘Thriller’, acompañada de una coreografía con zombis.

Gabriela Villanueva (Fuente Latina)

Gabriela Villanueva se corona como la mejor imitadora de la temporada

Con una puesta en escena impecable y una interpretación que combinó técnica vocal, baile y presencia escénica, Gabriela Villanueva fue declarada ganadora de la segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025.

Su dominio del personaje de Michael Jackson la llevó a conquistar no solo el trofeo, sino también un premio de S/20 000.

La celebración estuvo acompañada de confeti, abrazos y palabras de reconocimiento del jurado. La emoción se apoderó del estudio al anunciarse el resultado final.

Green Day, en segundo lugar, fue aclamado por su energía y fidelidad al estilo punk rock, mientras Melissa, como Alejandra Guzmán, se llevó el tercer puesto con una despedida cargada de sentimiento.

Franco Cabrera y los momentos inolvidables de la final

Además de las presentaciones musicales, la gala final de ‘Yo Soy’ incluyó momentos memorables fuera del escenario.

El conductor Franco Cabrera protagonizó una divertida imitación del baile de los bailarines de Alejandra Guzmán, desatando las risas de los presentes. También fue sorprendido con una celebración por su cumpleaños, añadiendo un toque emotivo a la noche.

Diana Sánchez, presente entre el público, fue parte del show al interactuar con los fanáticos de Green Day, demostrando el impacto que tuvo cada presentación en la audiencia.

La segunda temporada de ‘Yo Soy’ 2025 cerró con una gala de alto nivel que reafirma el talento artístico que emerge en el Perú.

Gabriela Villanueva, con su impecable tributo a Michael Jackson, queda como un símbolo de excelencia y dedicación en la imitación musical.