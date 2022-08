El gran Adolfo Aguilar fue entrevistado en la previa de “En esta cocina… Mando yo” que transmite América Televisión y no sólo sorprende con sus conocimientos de cocina, sino que cuenta lo que se viene en su carrera.

Mañana domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco, ¿qué fue lo más difícil de esta aventura culinaria?

Convencer a la chef Mongrut, ella siempre es muy exigente. Cociné bajo las indicaciones de “Gachi” Rivero y creo que no nos salió mal.La química con mi “Gachi” siempre ha sido espectacular.

¿Qué tan bueno eres cocinando?

Yo conquisto por el estómago, mi especialidad es el pesto peruano, nadie se resiste.

Mucho se habla de tu situación sentimental, ¿estás soltero?

Sí, se habla mucho, parece que tienen ganas de verme emparejado, pero estoy soltero y así estoy feliz (por el momento). No me molesta que se hable de mi vida sentimental, más bien, agradezco la atención, pero creo que la vida amorosa de las personas no debería ser noticia, en mi caso, creo que hago bastante con mi trabajo como para que se enfoquen en eso.

Después del éxito de tu unipersonal, ¿se vienen más sorpresas?

Este año cumplo 25 años de carrera artística, y lo voy a celebrar con la reposición de “Por dónde salgo”, pero será una propuesta renovada, pues hay muchas cosas nuevas por contar. Además, con BigBang tengo proyectos de cine, como dirigir “La peor de mis bodas 3” y estrenar, este septiembre, la película “Mundo gordo”.

Por último, después de ver los talentos de “La gran estrella”, donde eres jurado, ¿te imaginas la internacionalización de alguno de los participantes?

Me imagino la internacionalización de muchos de ellos, porque todos tienen condiciones, sin embargo, solo uno ganará, ese que tenga el factor “X” que se necesita. No estamos buscando a la gran voz, pero sí a quien reúna todos los elementos (carisma, presencia, actitud, disciplina) que lo convertirán en una gran estrella.

