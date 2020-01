Postulan al Congreso pero contrataron por varios millones con el Estado Peruano

Síguenos en

Al menos siete candidatos al Congreso de la República para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre tuvieron o tienen empresas que contrataron con el Estado por alrededor de 15 millones de soles reveló hoy la web Convoca.

Las empresas de los postulantes lograron adjudicaciones en ministerios, gobiernos regionales, universidades públicas y municipalidades, y otras entidades estatales.

Contratos por varios millones de soles

Según Convoca Néstor de la Rosa quien postula al Congreso por Lima con el partido Somos Perú tiene acciones por 1 millón 93 mil 378 soles en Asvitel S.R.L., dedicada a la instalación, asesoría, importación y exportación de equipos de telecomunicaciones.

Esta compañía ha contratado con instituciones públicas por más de 20 millones de soles en los últimos cinco años, de acuerdo con el registro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

A mediados de 2015, mientras De la Rosa era gerente general de la empresa, Asvitel consiguió un contrato por cerca de 8.5 millones de soles con el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima, para la compra de aparatos de videovigilancia.

Néstor de la Rosa

La empresa del candidato también logró adjudicaciones con el Banco de la Nación por 3 millones de soles, correspondiente a la venta de estantes y racks, realizada en octubre de 2013, mientras con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se le otorgó la buena pro de más de 1 millón de soles por brindar el servicio de acondicionamiento de ambientes para protección informática contra un posible riesgo eléctrico en setiembre pasado.

A finales de 2019, y cerca de cerrar el plazo de inscripción electoral, Néstor de la Rosa renunció al cargo de gerente general de Asvitel. En tanto, también tiene participación accionarial en Macap Tecnology, que ha contratado con el Estado por 3 millones de soles, desde el 2005, según reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la fabricación de productos de metal, desde carritos para transporte hasta camillas para hospitales.

Con minera sancionada

Convoca también reveló el caso de Gerwer Campero Longa, quien también postula al Congreso por Lima por el Partido Morado, pero reportó acciones por 1 millón 319 mil 130 soles en la minera Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. (CIEMSA).

No obstante CIEMSA registra 11 sanciones por infracciones cometidas entre el 2012 y 2018, según resoluciones administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La gran mayoría de estas tuvieron como castigo solo una llamada de atención por parte de la institución debido a que la compañía fue exonerada de multas económicas gracias al artículo 19 de la Ley 30230, que establecía diversos beneficios para las firmas mineras.

Infracciones en las mineras en Puno por las que CIEMSA fue sancionada por la OEFA

No obstante, Convoca reveló que las faltas van desde no aislar, impermeabilizar, ni implementar un sistema de contención secundaria en el almacén de reactivos químicos, además de la falta de construcción de pozos sépticos, muros de contención o no realizar el tratamiento de agua doméstica.

También la empresa del postulante al Congreso registra el mal manejo de residuos peligrosos como no peligrosos, no haber dispuesto las medidas necesarias para evitar que el agua proveniente de la mina discurra por el suelo natural y no establecer un sistema de contingencias para la anterior falta, además de superar los límites permisibles de diversos elementos como el zinc, plomo e hidrógeno en sus minas.

Exasesor del gobierno

Pero Convoca también revela el caso del postulante del Partido Morado, Daniel Olivares, socio fundador de Copiloto S.A.C., dedicada a brindar servicios de publicidad y quien tiene medio millón de soles en acciones en esta empresa, que equivale al 19% del total, de acuerdo con OSCE.

Copiloto S.A.C. contrató con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entre otros, entre 2012 y 2019 logrando 2 millones de soles según el portal de Transparencia Económica del MEF.

Daniel Olivares y Alberto de Belaunde el día que respondieron por escándalo en torno a Julio Guzmán

Pero Daniel Olivares trabajó de agosto de 2016 a julio de 2017 como asesor en el gabinete de asesores de la PCM; y de agosto a diciembre de 2017 cumplió funciones de secretario general de Comunicaciones en la PCM, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y el premierato de Fernando Zavala.

En octubre de 2016, Copiloto S.A.C. obtuvo contratos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por 15 mil soles, con el Ministerio de Economía y Finanzas por 53 mil 768 soles, por 32 mil soles con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, etc.

Daniel Olivares también tiene participación en Plataformas Creativas S.A.C., dedicada a servicios de asesoramiento empresarial, la misma que constituyó con Juan Carlos Pareja Salinas, hijo del exembajador de Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja Ríos, designado por el gobierno de Kuczynski.

Entre los socios fundadores de esta empresa también están Samuel Sánchez Gamarra, gerente general del Banco Ripley, y José Raúl Haya de la Torre, gerente corporativo de Comunicaciones de Graña y Montero.

Daniel Olivares le dijo a Convoca, que Copiloto S.A.C. no tuvo ningún contrato con la PCM durante el tiempo en que trabajó en esa entidad, y que dio instrucciones estrictas de no hacerlo para evitar un posible conflicto de interés. En tanto precisó que antes de laborar en la PCM vendió sus acciones en Copiloto S.A.C. y renunció a la compañía.

Sin embargo, en su declaración jurada presentada al JNE reportó que posee acciones equivalentes al 50% de esta firma por un valor de 500 mil soles.

Otros casos

Convoca también menciona los casos del candidato de Contigo, Alejandro Salem, cuya empresa Sinba Sura S.A.C., contrató con el Estado y tiene acciones en casinos así como participación en el rubro de casinos y constructoras.

Otro conocido es Virgilio Acuña quien postula por UPP pero tiene universidades que no pasaron licenciamiento de Sunedu además contrató con varias instituciones, además postula Anthony Mujica por Vamos Perú, cuya empresa provee a municipios y otras entidades estatales.