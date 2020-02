Beto Ortiz: Augusto Álvarez Rodrich asesoró a Osinergmin en tragedia en VES

Síguenos en

El periodista Beto Ortiz reveló en su programa “Abre los Ojos” que el columnista Augusto Álvarez Rodrich ofreció el servicio de media training al presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Daniel Schmerler, para afrontar entrevistas relacionadas a la tragedia de Villa El Salvador, donde murieron 22 personas.

Como se recuerda tras esta tragedia no hay aún responsables y nadie está preso, pero además se cuestiona a Osinergmin por la razón que no se fiscalizó para evitar esta tragedia.

Ortiz se basó en el registro de visitas en Osinergmin para dar cuenta de que Álvarez Rodrich visitó el área de Recursos Humanos de la institución por un lapso de casi 2 horas, tiempo que fue suficiente para luego cobrar S/ 34,000 como consultoría.

El detalle es que, al día siguiente de la asesoría, el diario La República publicó una entrevista que favoreció a Schmerler con un titular que lo exculpaba de toda responsabilidad en la tragedia de Villa El Salvador que cobró la vida de al menos 22 peruanos tras la explosión de un camión de gas.

“El señor Augusto Álvarez Rodrich llegó a las 9:33 a.m. y se reunió con el presidente de Osinergmin. Osinergmin tiene como presidente al señor Daniel Schmerler quien, oh maravilla, salió entrevistado en el periódico del señor Álvarez Rodrich al día siguiente, el sábado, con un titular que dice ‘Hubo negligencia de la empresa, se manipuló la válvula del tanque’, y simple. Se acabó ahí la historia. La empresa tiene la culpa y nosotros [Osinergmin] no sabemos nada”, criticó Beto Ortiz.

Ortiz añadió que Daniel Schmerler, ha sido entrenado por un periodista de este diario para responder las preguntas de este diario y “lavarse las manos de los 22 muertos de Villa el Salvador”.

“Me pregunto, ¿será esto ético?, ¿será esto correcto? Es decir, ¿el periodista no tiene que encontrar la verdad y no dedicarse a lavarle la cara a las autoridades que, obviamente, están metidas hasta el cuello en esta tragedia?”, anotó.