Audios: Melissa Klug se iba a tomar y dejaba a sus hijos sin comer con el vigilante

Síguenos en

Rosario Guadalupe, madre del jugador Jefferson Farfán, difundió los audios de la madre de sus nietos Melissa Klug donde quedaría demostrado que en varias ocasiones dejó en el abandono a sus menores hijos.

Se trata de conversaciones entre el 10 de la Selección Peruana y Melissa Klug dónde se evidencia que la conocida “blanca de Chucuito” preferían ir a tomar con sus amigas antes de atender a los hijos que tuvo con Jefferson Farfán.

Melissa Klug, en aparente estado de ebriedad habla en los audios y reconoce que sus hijos estaban solos en la casa con el vigilante e incluso estaban sin comer, ante el reclamo de Jefferson Farfán.

Según cuenta Doña Charo en ‘Día D’, fue Jefferson Farfán quien la llamó preocupado y le pidió que preparara comida y se lo lleve a los niños que estaban de hambre.

Las duras frases de Melissa Klug contra Jefferson Farfán

“Ahora sí te voy a enseñar la verdad de las cosas y como la señora me ha calificado de mala abuela, pues aquí tengo la prueba de quien es mala abuela y quién es buena madre”, dijo Doña Charo antes de mostrarlos.

Lejos de dejar la juerga, Melissa Klug simplemente pide que su suegra que le lleve comida a sus hijos según narró Rosario Guadalupe.

“Que le lleven comida pues, que le lleven que está con 50 mil amigos en la casa”, se escucha en el audio de Melissa Klug, “Los bebes estaban ahí, estaban en su cuarto jugando, yo les serví y a Freddy también porque estaba ahí y él me dijo que no

Las duras frases de Melissa Klug contra Jefferson Farfán

En otro momento, al parecer Jefferson Farfán le reclama a Melissa Klug por su comportamiento a lo que ella reacciona de mala forma y le dice “no me jodas, mierda. No me jodas. Mira que voy y te armo chongo, te juro que te armo chongo”.

“Ahí está la buena madre, ahí está. Es lo único que voy a decir lo demás lo veremos en el Poder Judicial”, dijo molesta Doña Charo

Según se supo, estos audios son de una conversación que el futbolista y la madre de sus hijos tuvieron tras firmar el acuerdo de confidencialidad en febrero de 2016.