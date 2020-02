Policía con uniforme golpea a su enamorada dentro de patrullero

Indignante. Un policía identificado como Yordan Torres Rojas, agredió a su pareja en plena vía pública, dentro de un patrullero y usando el uniforme policial.

Los hechos ocurrieron anoche en Santa Anita según un video difundido por el periodista José Rocha en sus redes sociales e incluso el mal policía contó con el apoyo inicial de un colega que luego abandonó el lugar.

Según el video, el cobarde policía le rompió la nariz a la mujer e intentó escapar, pero fue detenido por familiares y amigos de la mujer que además grabaron los hechos.

“Se bajó del patrullero, me siguió golpeando y su amigo se fue, porque dijo que no se quería meter en problemas, el me quitó mi celular y se lo llevó en el patrullero”, relató la mujer en medio de las lágrimas de indignación.