Adolescente sería quien raptó, abusó y asesinó a niña en Independencia

El autor del rapto, violación y asesinato de Camila, una niña de 4 años en Independencia, sería un adolescente de 15 años o 16 años según revelaron vecinos de la zona de Tahuantinsuyo.

RPP reveló que los vecinos identificaron al sujeto tras ver las cámaras de seguridad que registraron el momento en que se llevaba a la menor, la mañana del domingo.

9:35 am

Mario Zapata, vecino de la zona, explicó que agentes policiales le enseñaron fotografías a color del sujeto que se observa y quien se llevó a la niña en brazos.

“El agente me mostró fotos y lo reconocí. A él siempre lo he visto, nunca conversé con él ni teníamos alguna amistad, solo de vista. Siempre lo he visto en el callejón donde paraba con sus amigos y jugaban los niños”, señaló.