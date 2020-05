Acaparadores de carmín de cochinilla afecta a proveedores peruanos alerta Adex

Adex: Perú en riesgo de perder posicionamiento como proveedor de carmín de cochinilla

Perú está en riesgo de perder su posicionamiento como proveedor confiable de carmín de cochinilla, pues luego de haberse reactivado esa cadena, los productores y comercializadores están acaparando el insumo (cochinilla), especulando con el precio y perjudicando a la industria alimentaria, indicó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Actualmente las empresas tienen problemas para cumplir con sus pedidos en el exterior porque los agricultores y comercializadores no quieren venderla aduciendo que no hay producción. Sin embargo, se sabe que no es cierto. A todas luces se trata de un tema de especulación para forzar el incremento de precios”, opinó el presidente de la institución gremial, Erik Fischer Llanos.

En ese sentido, invocó a los productores y comercializadores a no especular con los precios de la cochinilla, más aún durante el estado de emergencia nacional, cuando todos los agentes económicos deben aportar a la recuperación de ese sector y del país.

Añadió que el carmín de cochinilla es usado en la industria alimentaria para dar color a los embutidos, productos lácteos, de pastelería y panificación. Lamentablemente no es la única opción, ni Perú el único proveedor (produce el 10% de los colorantes naturales en el mundo).

“Hay otros colorantes sustitutos producidos en otros países como los que provienen de la cáscara de la uva (Italia y Francia), zanahoria negra (Turquía) y palillo (India), que ante esta situación, podrían desplazarnos como proveedor de colorantes naturales”, apuntó.

Finalmente, Fischer consideró importante implementar normas en contra de la especulación y el acaparamiento, en especial en el sector alimentos e insumos para la industria alimentaria.

La Gerencia de Agroexportaciones de ADEX informó que en el primer trimestre del año la exportación de los colorantes derivados de la cochinilla (carmín de cochinilla y ácido carmínico) sumó casi US$ 13 millones 884 mil, lo que representó una caída de -40% respecto al mismo periodo del año pasado.

El carmín de cochinilla se despachó en dos presentaciones (en polvo y en solución) por US$ 12 millones 263 mil, lo que representó una caída de -41%. Los principales mercados del carmín en polvo fueron Dinamarca (-42%), Brasil (-47%), EE.UU. (-38%) y China (-67%); y del carmín en solución, Alemania (159%), España (-36%), China (-50%) y Brasil (-48%).

El ácido carmínico –se exporta en polvo y en solución– sumó US$ 1 millón 620 mil (contracción de -30%). Los dos primeros destinos de la presentación en polvo fueron India y Reino Unido; y, en solución, Ghana y EE.UU.

Arequipa es la principal región productora de cochinilla.

