Candidata de Fuerza Popular se vacunó contra el COVID-19 en clínica de Trujillo

María del Carmen Olórtegui Risco, candidata al Congreso con el número 2 por Fuerza Popular en La Libertad, fue vacunada contra el COVID-19 en una clínica de Trujillo.

Mientras miles de médicos y enfermeras están en la primera línea de batalla contra el COVID-19, pero esperan aún ser inmunizados, la fujimorista ya recibió su primera dosis el pasado 12 de febrero.

Olórtegui Risco fue vacunada como parte del staff de la clínica SANNA y lo peor de todo es que ni siquiera es médico sino psicóloga. El centro médico tampoco se especializa en casos de COVID-19 y menos atiende a personas afectadas con el virus.

“Yo no me he aprovechado de esta situación, es una situación que ha correspondido como personal de salud, yo no lo he pedido, yo no he sabido que estaba en ese padrón, esto de acá ha sido una situación y en todo caso habría que preguntarle al Minsa cómo ha hecho sus filtros, su selección”, indicó la postulante.

Al ser consultada por la prensa local por su inoculación, la también excampeona nacional de marinera, dijo pidió no someterse a la inoculación en un primer momento, no obstante, le indicaron que debía hacerlo.