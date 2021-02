Presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, niega vínculo con Martín Vizcarra

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, descartó tener nexo alguno con el candidato Martín Vizcarra Cornejo y reiteró que no se ha cambiado resolución alguna para favorecer su continuidad en las Elecciones Generales 2021(EG-2021).

Así lo señaló durante su intervención en el ciclo virtual de conferencias “Conociendo al Jurado Nacional de Elecciones”, promovida por el círculo de estudios Pilar Coll Torrente y La Voz Jurídica, dirigida a estudiantes de las facultades de derecho de la Universidad Nacional San Agustín y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Explicó, durante su intervención, que las resoluciones se convierten en tales al firmarse por los miembros del Pleno de la institución, así como al publicarse o notificarse, antes de ello los votos no tienen efecto jurídico. Ello se encuentra conforme con lo señalado por el Tribunal Constitucional en el expediente 01142-2018-PA/TC.

Salas Arenas refirió también que en el artículo 25 de la Ley Orgánica del JNE se precisa que los debates, en los que se delibera sobre las causas, son reservados. En consecuencia “es un deber de confidencialidad a honrarse”. Por tanto, agregó, no puede pedírsele al JNE que transgreda esta norma.

“No hay actas, no hay grabaciones, ni filmaciones, cuando menos desde antes del 2006 en el Pleno del JNE y eso lo sabemos todos los magistrados del colegiado electoral. Lo mismo ocurre con todos los tribunales superiores y supremos”del Poder Judicial, remarcó el magistrado. Agregó que no se puede entregar algo que no existe y que no es una situación generada durante su gestión sino que rige desde hace más de diez años.