El segundo debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realizó el 30 de marzo del 2021 en el Centro de Convenciones de Lima.

Los candidatos presidenciales Daniel Urresti (Podemos Perú), Hernando de Soto (Avanza País), Pedro Castillo (Perú Libre), Ollanta Humala (Partido Nacionalista) y Andrés Alcántara (Democracia Directa), expusieron sus propuestas y confrontaron ideas.

Aunque acudió al debate, el candidato de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, leyó un pronunciamiento y decidió retirarse. “Este debate no garantiza la democracia”, anotó.

Hernando de Soto en debate presidencial

De Soto plantea reducir leyes

El candidato de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que reducirá la cantidad de leyes y normas emitidas desde el Poder Ejecutivo.

Refirió que esto constituye “un torrente que hay que cortar”, ya que la profusión de la legislación que emite el gobierno central propicia actos irregulares contrarios al interés del Estado.

“La corrupción comienza con la compra de un favor o con legislación”, sentenció. Contrastó que el 98% de las leyes y normas provienen del Poder Ejecutivo y solo un 2% correspondiente al Poder Legislativo.

En ese sentido, dijo que “hay que dejar de emitir 100 normas cada día”. Afirmó también que existen en la Constitución vigente mecanismos para la dación de normas y garantizar su transparencia que “el Estado nos las ha implementado”.

Daniel Urresti en debate presidencial

Urresti se centró en COVID y falta de empleo

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirmó que, de llegar a la Presidencia, cumplirá con todo lo ofrecido en su campaña electoral y luchará frontalmente contra la delincuencia.

En el último bloque del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Urresti dijo entender que la ciudadanía se encuentre agobiada por la presencia del Covid-19 y la falta de empleo, pero trabajará desde el primer día para proteger a la ciudadanía.

“Humildemente te digo que tenemos el mejor equipo técnico, que es la base, es el sustento que me permite decir que paralelamente vamos a cumplir con todo lo ofrecido”, subrayó.

En este debate, el candidato de Podemos Perú, reiteró que todo lo ofrecido está debidamente explicado en su plan de gobierno, el cual puede ejecutarse de llegar a la Presidencia de la República.

Ollanta Humala en debate presidencial

Humala cuestiona encuestas

El candidato presidencial del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, dijo tener experiencia para recuperar el empleo y la economía, además de rescatar la educación.

Al cierre del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dijo que se trata de unos comicios donde toca elegir por el regreso a la estabilidad o por cinco años más de crisis.

“Las encuestas nos quieren imponer el interés de los grupos de poder. Nos sucumbamos en eso”, afirmó.

Pedro Castillo en debate presidencial

Pedro Castillo pide recuperar gas y recursos

El candidato presidencial por el partido Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que de ser elegido Presidente de la República se compromete a recuperar el país en su conjunto.

Durante su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), precisó que para lograr esta promesa es necesario no reformar, sino cambiar la Constitución Política, para que “sea la esencia de todos los peruanos”.

“Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, al Perú en su conjunto, creemos importante, así como los hombres salieron a las calles en el caso de los transportistas, hay que recuperar el gas de Camisea y los recursos estratégicos para el Perú. (…) No más pobres en un país rico, palabra de maestro”, expresó.

Castillo participó en esta segunda fecha de debates junto con Hernando de Soto (Avanza País), Ollanta Humana (Partido Nacionalista Peruano), Andrés Alcántara (Democracia Directa), y Daniel Urresti (Podemos Perú). José Vega (Unión por el Perú) se retiró del debate, tras leer un pronunciamiento.

Andrés Alcántara en debate presidencial

Alcántara insiste con reformar Constitución

“Juntos haremos historia”, afirmó esta noche el candidato presidencial por Democracia Directa, Andrés Alcántara Paredes, en su intervención final en el debate presidencial 2021, al llamar a la población a marcar “las tres casitas” el domingo 11 de abril.

Alcántara inició su última participación con una reflexión dirigida a los electores, en la que planteó una disyuntiva: votar por los partidos que ya gobernaron el país o elegir a quienes proponen “una revolución” que incluye la reforma de la Carta Magna.

“Hermanos peruanos: o nos resignamos a votar por todos los partidos políticos que ya han gobernado el país y han entregado nuestros recursos naturales a las transnacionales o hacemos la revolución con una nueva Constitución”, enfatizó.

En esa línea, en los segundos finales de su participación, Alcántara llamó a recuperar “el gas, el petróleo, todos nuestros recursos y ponerlos al servicio del desarrollo del país”.