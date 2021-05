Free Fire llega con nuevos códigos gratuitos para que los jugadores puedan canjear y recibir recompensas variadas en su cuenta, hoy jueves 27 de mayo de 2021.

El Battle Royale de Garena es uno de los títulos más jugados y descargados del mercado y por ello la compañía a menudo libera diferentes códigos para su enorme comunidad. Si quieres acceder no dudes en compartir esta web en los foros para ganar prestigio.

LISTA DE CÓDIGOS DE FREE FIRE DISPONIBLES

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis.

Free Fire: códigos de canje gratuitos del 27 de mayo

L5Z3DHOS8YJ

8JQT2WZEUNKF

QW0LSEK9U86B

AWRTTRDASFGZ

ESX24ADSGM4K

AWYUONVVCFGH

ME5866OGLPQZ

BMTMP22W3OZ7

FFICDCTSL5FT

HXVDEU6EPW5X

5G9GCY97UUD4

AJDG753HLHS5

HSCDSJOHF47H

HP5DXHQANLB5

Para servidores de todas las regiones

ESX2-4ADS-GM4K: Leap of Faith Surfboard, Water Fest 2021 & Guitar Basher

PCNF-5CQB-AJLK: 3x Chrono Box, Summon Airdrop Playcard (30d), Wolfrahh character, 1000 Universal Fragment, Double

EXP Card KNRZ-89SX-FG9S: 2x Chrono Box, 1000 Universal Fragment, Double EXP Card

BPDS-DHCX-PXWT: 2x Mr.Waggor Box

ED22-KT2G-RQDY: 2x Street couple loot crate & 3x Cupid Scar Weapon Loot Crate

245Q-MX2M-XSZN: Special Rewards

FF8M-82QK-7C2M: Famas Moonwalk Loot Crate & Special Rewards

FFES-PORT-SJLC: Gold Royale Voucher & Phantom Weapon Loot Crate

FFES-PORT-SSQA: Unleash Inhibition Backpack & A124 Bobblehead

8QW6-TDX2-D8A4: MAG-7 Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

La mayoría de los códigos liberados de Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser artículos tan valiosos como diamantes, monedas de oro, tokens, nuevos diseños y skins y mucho más. Hay que recalcar que la validez y disponibilidad de estos códigos suele ser de muy poco tiempo.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

Guía de descarga de Free Fire OB28 Advance Server

Las descargas del archivo APK de Free Fire OB28 Advance Server comenzarán el 27 de mayo de 2021. Los jugadores pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación para descargarlo e instalarlo en su dispositivo tan pronto como esté disponible:

Paso 1: Deben visitar el sitio web oficial de Advance Server. Los usuarios pueden hacer clic Aquí para ir al objetivo.

Los jugadores deben iniciar sesión

Paso 2: Después de eso, los usuarios deben iniciar sesión con las cuentas de Facebook que usaron para los registros.

Instrucciones Free Fire

Toque la opción para descargar APK (comienza el 27 de mayo)

Paso 3: Cuando lo hagan, encontrarán un botón “Descargar APK” en la página web. Luego deben hacer clic en él para descargar el archivo APK Free Fire OB28 Advance Server.

Una vez que se descarga el archivo, los jugadores pueden localizarlo e instalarlo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los usuarios podrán acceder al servidor OB28 avanzado. Solo aquellos con el código de activación pueden ser aceptados en el servidor y probar todos los elementos nuevos.

El código solo se le da a un número específico de jugadores después de la fase de registro por parte de los desarrolladores. No hay otra forma alternativa de obtenerlo.

Programación avanzada del servidor

Según el calendario oficial del sitio web, Free Fire OB28 Advance Server comenzará el 27 de mayo y finalizará el 3 de junio. El progreso en el servidor no se transfiere a la versión global, que son dos aplicaciones independientes.

Además, los jugadores pueden recibir diamantes para informar errores y fallas a los desarrolladores.