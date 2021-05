La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” en Netflix llegó a su fin, pero aún quedan muchos cabos sueltos y todo indica que habrá una tercera parte y con actor nuevo.

Aunque la productora de contenidos Netflix no ha hecho el comunicado oficial de la próxima tercera temporada, una de las personas involucradas en el rodaje de la bioserie, ya adelantó que habrá nueva entrega.

Para felicidad del público no sólo en México sino en distintos países de Latinoamérica Carla González, una de las productoras del serie que cuenta “la verdad de Luis Miguel desde su propio punto de vista”.

Ella reveló durante una reciente entrevista que sí habrá tercera entrega donde podremos conocer a mayor profundidad distintas aristas de la vida del cantante de “Será que no me amas”.

Aún no sabemos que pasó con la madre de Luis Miguel

Uno de los misterios que aún se mantienen es la duda en torno a lo que le pasó realmente con Marcela Basteri. Es Luisito Rey, padre de Luis Miguel, el verdadero responsable de su extraña desaparición.

La incógnita continuará en la tercera temporada, pues muy poco se supo en la segunda temporada que ya llegó a su fin. La intervención del Mossad (servicio de inteligencia de Israel) en la búsqueda de Marcela y la incertidumbre en torno a los rastros en un domicilio, mantienen la duda.

Diego Boneta, protagonista

El episodio final

En el final de la segunda entrega aún quedan cabos sueltos que el público podrá atar en la siguiente tanda de episodios que ya preparará la producción encabezada a cuadro por Diego Boneta.

El fin de esta temporada está ambientada en el año 2007, y en ese tiempo en la vida real Luis Miguel aún estaba en pareja con Aracely Arámbula.

Sin embargo, ya es público que la ex esposa y madre de los hijos del cantante no permitió que se use su persona para referenciar a ningún personaje.

Además, la actriz afirmó que sería ella misma, en sus memorias, quien contaría toda la verdad sobre su relación con el famoso cantante. Por su parte, Polo Martínez, exmánager de Luis Miguel, ha salido a hablar sobre la relación del cantante con Aracely Arámbula.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, tiene especial protagonismo en la segunda temporada de Luis Miguel, La serie

Los detalles

El amigo del intérprete de “La Incondicional” reveló detalles del romance y cuáles fueron los motivos que hicieron que la pareja se separe. Aquí la historia.

Durante una entrevista en el programa argentino “Me gusta la tarde”, Polo Martínez reveló que los problemas entre El Sol y la actriz comenzaron tras el nacimiento de su segundo hijo, Daniel.

En un inicio, Arámbula dijo que se dedicaría por completo a su familia, sin embargo cambió de opinión. Esto fue lo que molestó al cantante.

“Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con él, y después cuando estuvo embarazada dijo: ‘yo voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho”, señaló el exmánager de Luis Miguel.

Polo Martínez también afirmó que Luis Miguel estuvo muy enamorado de Aracely y que, incluso, de todas sus parejas, es a la que consideró como el gran amor de su vida. Sin embargo, la relación legó a su fin en malos términos.

Ayúdenme a pedirla

Pero volviendo a una tercera temporada, la actriz que encarnó a Michelle Salas (Macarena Achaga) y el actor detrás del hermano de Luis Miguel (Juanpa Zurita) preguntaron a los fans si les gustaría una tercera temporada de Luis Miguel, la serie.

De hecho Macarena Achaga es directa y en el video del after show dice con claridad: “Creo que necesitamos una tercera temporada, ayúdenme a pedirla”.