Teniendo en cuenta su currículum, no es ninguna sorpresa que Sarah Michelle Gellar interprete a la heroína de la nueva serie de animación Masters del Universo: Revelación de Netflix y Mattel Television, que se estrenó ayer 23 de julio.

Esta secuela de la serie de culto de los años ochenta retoma la historia de los míticos personajes allí donde terminó hace décadas. La devastadora batalla entre He-Man (Chris Wood) y Skeletor (Mark Hamill) ha fracturado Eternia, y los Guardianes de Grayskull se han desperdigado.

Después de que décadas de secretos los separaran, Teela (Gellar) deberá reunir al fragmentado grupo de héroes e investigar la misteriosa desaparición de la Espada del Poder en una carrera contrarreloj para restaurar Eternia y evitar el fin del universo.

Con ocasión del inminente estreno de la serie, Gellar habla de qué le atrajo de la historia de Teela, su colaboración con el showrunner y productor ejecutivo Kevin Smith, y sobre disfrutar de la serie con sus hijos.

¿Cuándo fue tu primer contacto con la franquicia Masters del Universo??

De pequeña conocía la franquicia y la serie. Cuando oyes eso de «¡Por el poder de Grayskull!», es como si sonara una canción de tu infancia que hacía años que no escuchabas, pero que, en cuanto suena, te trae todos aquellos recuerdos. Investigué un poco antes de empezar a trabajar en Revelación para enterarme de las relaciones entre los personajes, pero lo bonito de Masters del Universo es que es una historia clásica, un relato sobre el poder para elegir hacer el bien y sobre el bien derrotando al mal. Trata de gente que comete errores y aprende de ellos. Esos temas nunca pierden vigencia.

Respecto a Teela y su historia en Revelación, ¿qué fue lo que te más te atrajo?

Quien me conoce sabe que tengo especial afinidad por ‘la elegida’; por esa chica que no cree tener ningún poder y acaba descubriendo que posee todo el que necesita. Para mí, esa es la lección vital más importante que se puede aprender y enseñar siendo mujer; algo que me esfuerzo por transmitirle a mi hija: que puedes hacer lo mismo que cualquier otra persona. Es cuestión de centrarte en lo que quieres y creer en una misma. Teela descubre su poder y su verdad, y encuentra su lugar en el mundo. Es una historia realmente importante.

Eres famosa por interpretar y poner voz a mujeres fuertes, como Buffy Summers en Buffy, cazavampiros y la Séptima Hermana en Star Wars: Rebels, por citar dos ejemplos. ¿Es algo que buscas de forma intencionada cuando te interesas por un papel o se ha convertido en una tendencia natural a lo largo de tu carrera?

Un poco las dos cosas. Creo que ese fue el motivo por el que en un principio me atrajo She-Ra en la serie original de Masters del Universo. No tuve personajes femeninos fuertes de referencia durante mi infancia. Pero he tenido la suerte de interpretarlos y darles vida, y de asegurarme de que las niñas de hoy en día dispongan de numerosas opciones y medios para entender que las mujeres son poderosas. Narrar historias consiste en dejar huella en la gente y en interpretar personajes que les resulten memorables, que les lleguen. Siempre es una gozada meterse en esos personajes.

¿Cómo fue trabajar con Kevin Smith?

Kevin me envió un email sobre la serie, y aunque soy fan total suya —adoro Clerks y Mallrats, y es el tío más molón del mundo—, nunca había colaborado antes con él. Leí un par de guiones de Revelación y pensé: «Son realmente buenos». Grabé casi todos mis diálogos desde casa por culpa del COVID-19, y monté un pequeño estudio en la oficina de mi marido. Trabajamos mucho a través de Zoom, pero Kevin estaba volcadísimo con el proyecto y convirtió la experiencia en algo muy especial. Eso no es tarea fácil.

¿Vas a ver Revelación con tu familia?

Me muero de ganas de verla con ellos, sí. Están muy emocionados. A mí me hace feliz aparecer al fin en proyectos que mis hijos puedan ver.