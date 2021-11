El presidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, remarcó, hoy, que las personas con discapacidad pueden asumir una responsabilidad tan igual como cualquier otra y que merecen ser tratadas con dignidad y sin discriminación.

“Las personas con discapacidad no son discapacitados, los discapacitados están en otro sitio. A las personas tenemos que valorarlas íntegramente y merecen respeto. La limitación física no es impedimento para ejercer una función laboral, no pueden ser discriminados, tienen que ser tratadas de igual a igual, con dignidad”, precisó durante su discurso realizado en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con motivo del primer encuentro presidencial con organizaciones sociales de personas con discapacidad.

Además, sostuvo que, desde los espacios del gobierno, se tiene que ver la forma para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de tener trabajo con dignidad.

“Tenemos que entender que una persona con discapacidad no es un problema solo de la persona (individual), sino también involucra a la familia y a la comunidad”, agregó.

Tras dialogar y escuchar las necesidades de los miembros de las asociaciones de personas con discapacidad, el jefe de Estado manifestó que quienes asumen una función como servidor público o funcionarios y no defienden los derechos de los trabajadores, no debe estar en esa función.

En tal sentido, señaló que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tienen que empezar a trabajar y reconocer a todas las personas con discapacidad.

“Primero debemos asumir la responsabilidad. ¿De qué sirve tener llenos los bolsillos si tienes vacíos el corazón y la cabeza? Si tenemos que corregir el Conadis y el MIMP los corregiremos. Queremos que el Conadis no esté de pantalla en las regiones”, puntualizó.

Según los resultados de los Censos Nacionales 2017, en el Perú existen 3 millones 51 mil 612 personas que padecen de alguna discapacidad, y representan el 10,4% del total de la población del país.

Del total de personas con algún tipo de discapacidad, el 57,0% (1 millón 739 mil 179) son mujeres y el 43,0% (1 millón 312 mil 433) hombres; cabe indicar que, las mujeres superan a los hombres en 426 mil 746 personas.

De acuerdo con el tipo de discapacidad, el 48,3% de la población con habilidades especiales tiene dificultad para ver, 15,1% tiene dificultad para moverse o caminar, 7,6% dificultad para oír, 4,2% dificultad para aprender o entender, 3,2% problemas para relacionarse con los demás y 3,1% tiene dificultad para hablar o comunicarse. El 18,5% de personas con habilidades especiales padece de dos o más tipos de discapacidad.

De ese universo (3 051 612 personas con discapacidad), solo 303 871 (hasta hoy) están inscritos en el Registro Nacional de la Persona Con Discapacidad (RNPCD) del Conadis.

El Conadis es un ente adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

