Ante el incremento de casos y personas hospitalizadas por covid-19 en las diversas regiones del país, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja hizo un llamado a los padres de familia a no bajar la guardia durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo a fin de evitar contagios en la población infantil, especialmente en aquellos con comorbilidades.

Daniel Anchante Llosa, pediatra e intensivista de UCI Pediátrica Covid del INSN San Borja, dijo que si bien la covid-19 no ataca con agresividad a los niños, no significa que no se contagien y desarrollen formas graves de la enfermedad.

Explicó que los niños de mayor vulnerabilidad frente al nuevo coronavirus son aquellos que presentan comorbilidades como cáncer, leucemia, enfermedades cardiológicas, neurológicas y otros, así como obesidad y asma de difícil control.

“Este grupo de niños con enfermedades pre existentes que se contagian de covid-19 difícilmente ganan la batalla”, dijo tras hacer un llamado a los padres a no exponer a sus hijos a lugares de concurrencia masiva de gente, especialmente en este mes de diciembre.

Agregó que actualmente se viene observando un incremento de casos de covid-19 en la población adulta, motivo por el cual el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica. En ese sentido pidió cuidar a los niños brindándoles un entorno seguro para lo cual las vacunas son nuestra primera línea de defensa, seguido del cumplimiento de las medidas de bioseguridad conocidas (lavado de manos, mascarilla y distancia social).

“Confiemos en las vacunas de adultos como de niños porque de esta forma reducimos el riesgo de desarrollar formas graves de covid-19 o ingresar a hospitalización o una cama de Unidad de Cuidados Intensivos”, puntualizó.

El Dr. Anchante Llosa destacó la importancia de inocular al 100% de los adultos, con ambas dosis y cumplir con la vacunación de los menores de 12 a 17 años ya que además, este proceso tiene relación directa con las variantes toda vez que el virus vive menos días en el cuerpo de una persona vacunada, por tanto la mutación es menor.

“Mientras más días dura el virus en la persona, más posibilidad tiene para mutar y hacer variantes, entonces la vacuna es importante no solo porque evita enfermedades graves, sino porque disminuye el riesgo de las mutaciones”, aseveró.

El INSN San Borja, liderado por la Directora General, Dra. Zulema Tomas Gonzáles se mantiene vigilante ante la alerta epidemiológica emitida por el MINSA a causa del incremento de casos por covid-19 en el país. Desde la declaratoria de emergencia por covid-19, este centro pediátrico logró recuperar a más de 350 niños contagiados de covid-19.