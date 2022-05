Se acerca el día de la madre y escoger un regalo para ella no es una tarea fácil; si por más vueltas que le das aún no consigues definir qué detalle entregarle, los dispositivos tecnológicos son una excelente opción a tener en cuenta en esta celebración. Y no solo hablamos de smartphones, sino también incluimos gadgets.

Toma nota de esta selección de regalos con los que sorprenderás a mamá este segundo domingo de mayo:

Mamá influencer: Hay muchas mamás que disfrutan compartir su día a día con sus familiares y amigos, transmitiendo anécdotas y experiencias para su comunidad y redes sociales. Para ellas, Xiaomi cuenta con el celular ideal de gama premium, el nuevo Xiaomi 12 Pro. Este dispositivo ofrece tomas de grado profesional gracias a su matriz de triple cámara de 50MP (Principal, Ultra Gran Angular, Telefoto) de última generación que ofrece Modo Nocturno en todas sus cámaras, HDR 10+ y el innovador Xiaomi Pro Focus en foto y video para registrar los mejores momentos en todo tipo de escenarios, incluso en los más oscuros.



Y para que mamá no se pierda de nada, el nuevo Xiaomi 12 Pro ofrece una batería de 4,600mAh con una velocidad de carga Hiper Rápida de 120W que es capaz de cargar el smartphone en solo 18 minutos en Modo Boost*. Con este regalo seguramente mamá estará más que feliz y conectada todo el día.

Mamá 100% conectada . Si tu mamá disfruta el pasar horas conectada a internet pero prefiere una pantalla más amplia, una tablet puede ser una excelente opción de regalo. Ella tendrá a la mano las videollamadas con sus amigas, familia y grupo de trabajo; además podrá ver series, películas, compartir contenido y estar al tanto de lo que más le gusta. La Xiaomi Pad 5 está repleta de diversas funciones que permiten compartir información inmediata gracias a su cámara principal de 13MP que permite escanear textos y compartirlos rápidamente. Adicionalmente, cuenta con una cámara frontal de 8MP y video de 1080p de alta calidad y realismo.

Éstas son solo algunas ideas que podrán ayudarte a escoger el regalo perfecto para mamá, y es que ellas lo merecen todo. Los productos mencionados los podrás encontrar a través de la web oficial de Xiaomi Perú www.xiaomioficial.pe. Y tú, ¿ya te has decidido por alguno?

*Datos obtenidos de los laboratorios de Xiaomi.