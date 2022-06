Hoy el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) contará con una nueva Super Heroína en su haber. La flamante integrante es nada más ni nada menos que Kamala Khan, la adolescente estadounidense musulmana con superpoderes, también conocida como Ms. Marvel, que nació en los cómics de Marvel en 2013 y ahora llega al MCU con una serie original de Disney+ que lleva su nombre, creada exclusivamente por Marvel Studios para el servicio de streaming.

A lo largo de seis episodios, que llegarán desde el 8 de junio cada miércoles a Disney+, Ms. Marvel sigue a Kamala (Iman Vellani) —ávida gamer, voraz escritora de fan-fiction y admiradora de los Súper Héroes— que se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado.

Estos cinco datos esenciales sobre la serie son la introducción perfecta para llegar al estreno de mañana e ingresar en el mundo de Kamala Khan.

LA CREADORA DE LOS CÓMICS ORIGINALES ES PRODUCTORA EJECUTIVA DE MS. MARVEL

La nueva serie de Disney+ cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Adil El Arbi, Bilall Fallah, Bisha K. Ali y Sana Amanat, quien es una de las creadoras del cómic original de Ms. Marvel.

Inspirada en sus experiencias de vida reales, Amanat creoì el primer Súper Héroe musulmán entre 2012 y 2013 junto con la escritora G. Willow Wilson, el artista Adrian Alphona y el redactor Stephen Wacker.

Esa autenticidad tocoì la fibra sensible de los fans de todo el mundo y la primera tirada del primer número se agotóì rápidamente. Actualmente, el cómic va por su séptima tirada, convirtiéndose en una de las colecciones de Marvel más vendidas.

LA HISTORIA PRESENTA UNA SÚPER HEROÍNA REAL Y FALIBLE QUE CONECTARÁ RÁPIDAMENTE CON LOS FANS

En línea con la tradición de los demás personajes del MCU, Ms. Marvel se destaca por su vulnerabilidad y falibilidad, rasgos con los que sin duda los fans de la serie empatizarán.

Al igual que el emblemático Peter Parker, Kamala Khan es una adolescente que, en paralelo a sus deberes como Súper Heroína, debe navegar las turbulentas aguas de la escuela secundaria y todos los desafíos que la vida teen conlleva.

En Ms. Marvel: Guía para fans, un nuevo corto que presenta el universo de la serie y está disponible en Disney+, la actriz Iman Vellani, quien da vida a Kamala, cuenta que el personaje la atrapó al instante. “Era tan cautivante, y divertida, y tenía los mismos problemas que yo…”, comenta en el corto.

LA AUTENTICIDAD CULTURAL DEL PERSONAJE Y DE LA TRAMA GUIO EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Una de las premisas que guio al equipo creativo a lo largo de la concepción del proyecto fue mantenerse fiel a la autenticidad cultural del cómic, tanto en sus personajes como en sus tramas. Para lograrlo, la representación está presente delante y detrás de cámara.

“Para Ms. Marvel, sabíamos que no queríamos tener las antiguas caracterizaciones de Hollywood de una familia paquistaniì musulmana del sur de Asia. Queríamos que fueran personajes realistas, modernos, de personas con matices con los que todos pudiesen sentirse identificados”, cuenta Bilall Fallah (Batgirl, Bad Boys para siempre), codirector de la serie junto a Adil El Arbi (Batgirl, Bad Boys para siempre), Meera Menon (Equity, Farah Goes Bang) y Sharmeen Obaid-Chinoy (A Girl in the River: The Price of Forgiveness, Saving Face).