La atleta peruana Kimberly García ganó este viernes la prueba de 35 kilómetros en marcha en el Mundial de Atletismo en Oregon (Estados Unidos) con 2 horas, 39 minutos y 16 segundos. La deportista hace una semana logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Eugene. Kim es bicampeona mundial.

Kimberly García, nacida en Huancayo y con 28 años de edad pertenece al nivel más alto del Programa de apoyo Al Deportista (PAD) del IPD. La medallista de oro, entrena en Ecuador con el olímpico Andrés Chocho.

García, logró en abril de este año la segunda posición (medalla de plata) debutando en los 35kms (02:43:19) con récord sudamericano y nacional de la distancia durante la 41° edición de la Dudinska 50, del circuito mundial del World Athletics Race Walking Tour, realizado en la ciudad balneario eslovaca de Dudince. En ese evento logró su clasificación al Mundial de Oregón, USA.

En marzo, García logró la medalla de bronce en los 20kms., con un tiempo de 1:32:28, en el campeonato Mundial de Marcha por equipos que se desarrolló en Omán. Es preciso indicar que Kim no participó de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 por estar enfocada en el Mundial de Oregon.

“Estoy muy contenta por ganar dos medallas de oro. No lo pensaba, pero sí ubicarnos en buenos lugares del podio con la convicción de que en cada competencia íbamos a dar pelea. Pero tengo que decir que me he preparado muchísimo para este momento”, dijo Kim.