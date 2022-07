El cine es un vehículo de emociones, y no hay género más idóneo que el terror para sacarlas a la superficie. En julio, AMC presenta un especial con las mejores películas de suspenso y terror. Desde el lunes 25 al domingo 31, desde las 10:00 p.m.

El descenso (2005):

Una expedición de espeleología sale terriblemente mal, ya que los exploradores quedan atrapados y finalmente son perseguidos por una extraña raza de depredadores. Del director Neil Marshall (Lost in Space).

Piraña 3D (2010):

Un terremoto submarino libera a una especie prehistórica de pez carnívoro y un grupo de desconocidos une fuerzas para evitar convertirse en su comida. Con Elizabeth Shue (Super Pumped, The Boys) y Richard Dreyfuss (American Graffiti, Tiburón).

Los elegidos (2013):

La plácida vida acomodada de la familia Barrett se ve sacudida por una serie de eventos inquietantes y descubren que una fuerza aterradora y letal los persigue. Con Keri Russell (The Americans) y Josh Hamilton (Eighth Grade, The Walking Dead).

La masacre de Texas 3D (2013):

Una joven viaja a Texas para cobrar una herencia sin saber que el pack incluye un encuentro con un asesino con una motosierra. Con Alexandra Daddario (White Lotus).

Insidious: Capítulo 2 (2013):

Los Lambert creen que han derrotado a los espíritus que han perseguido a su familia, pero pronto descubren que el mal no es tan fácil de vencer. Con Patrick Wilson (Moonfall, Aquaman) y Rose Byrne (Physical, Brides Maids)

Líbranos del mal (2014):

El policía neoyorquino Ralph Sarchie investiga una serie de crímenes. Une fuerzas con un sacerdote poco convencional, instruido en los ritos del exorcismo, para combatir las posesiones que están aterrorizando su ciudad. Del director Scott Derrickson (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Legión de ángeles (2010):

Un grupo de desconocidos en un bar de carretera es atacado por fuerzas demoníacas. Su única oportunidad de sobrevivir es un arcángel llamado Miguel, que informa a una camarera embarazada que su hijo será la esperanza de la humanidad. Con Paul Bettany (Avengers: Endgame, WandaVision) y Dennis Quaid (El día después de mañana)

El canal AMC puede verse en Perú por Claro TV (canal 131, 593 HD), DirecTV (canal 210, 1210 HD) y Movistar TV (canal 105).