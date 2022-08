Olivia Newton-John, la recordada actriz y cantante de la película Grease, falleció hoy lunes a los 73 años de edad, ras una difícil lucha contra el cáncer.

Newton-John partió a la eternidad rodeada de su familia y amigos en su rancho del sur de California, según ha informado su esposo, John Easterling.

La lucha de la actriz contra el cáncer duró 30 años, entre pruebas, análisis y tratamientos, tuvo triunfos y derrotas, hasta que dicho mal entró a una etapa de metástasis.

La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical ‘Grease’ de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultaron a la fama con canciones como ‘You’re the One that I Want’, ‘Summer Nights’ o ‘Hopelessly Devoted to You’.

Las condolencias

John Travolta, con quien compartió su rol protagónico en Grease, envió un mensaje de condolencias muy sentido que de inmediato se viralizó en las redes sociales.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, se lee en su publicación.