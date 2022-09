EE.UU. es el mercado natural de la joyería, sin embargo, los exportadores peruanos identificaron otros potenciales como Panamá y República Dominicana, que ayudarán a la recuperación de los despachos de ese sector, manifestó la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rocío Mantilla.

Fue en la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería a realizarse el 12, 13 y 14 de octubre próximo en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, con el objetivo de elevar la competitividad de los integrantes de su cadena, capacitándolos y dotándolos de información en los ejes de innovación, diferenciación, sostenibilidad y mercados.

Se debe señalar que en el 2020 los despachos fueron por US$ 71 millones y en el 2021 por US$ 118 millones, logrando un alza de 66%. A junio de este 2022 el monto ascendió a poco más de US$ 48 millones, cayendo -8.4% respecto al mismo periodo del 2021 y se proyecta que este 2022 cierre en alrededor de US$ 90 millones.

“EE.UU. fue el destino líder de la joyería y orfebrería al concentrar el 88.6% del total y presentar una contracción de -6.4%; no obstante, otros como Austria, Francia, Italia, España y Venezuela, cerraron de forma positiva y creemos que tienen mayor potencial. Estos, sumados a Panamá y República Dominicana –con los que compartimos el idioma, cercanía geográfica e idiosincrasia–, nos hacen prever un mejor futuro”, dijo.

Mantilla refirió que el VI Congreso ayudará en el objetivo de identificar más compradores pues se realizará una rueda de negocios con el apoyo de PromPerú, con la participación de 10 compradores de EE.UU. y Sudamérica, quienes podrán ver in situ la oferta exportable nacional.

“La parte comercial es muy importante, así como el abastecimiento de oro sobre el cual el Ministerio de Economía y Finanzas anunció la presentación de un proyecto de ley que esperamos se concrete a la brevedad; otro punto crucial es la capacitación de los integrantes de la cadena, el cual también se abordarán en el congreso”, puntualizó.

Joyería peruana pone a Centroamérica en la mira

Hacer brillar el país

Respecto al VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería, la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX detalló que es coorganizado por PromPerú, Gercetur-Cusco, la Municipalidad Provincial de Cusco y la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco, a través de su Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica.

“En esta edición buscamos promover el uso de las piedras peruanas e impulsar el desarrollo y crecimiento de las exportaciones peruanas. Queremos que este evento haga brillar al país”, enfatizó.

En el marco del evento se realizarán 14 conferencias, 5 talleres prácticos y el II Concurso de Joyería en 2 categorías: Amateur y Profesional. El primero dirigido a estudiantes, talleres artesanales y creativos en general, mientras el segundo orientado a empresas, diseñadores profesionales y artesanos.

Entre los talleres destacan ‘Joyería sostenible, retos y soluciones reales’, ‘Tratamiento electrolítico aplicado a procesos galvánicos’, ‘Especialización en engaste’ y ‘¿Cómo prosperar en el negocio de la joyería?’.

A su turno el director de Promoción de las Exportaciones de PromPerú, Ricardo Limo, comentó que la VI edición del congreso será una vitrina que promoverá la potencialidad del sector joyero y orfebre; además, al ser descentralizada estará más cerca de los joyeros. “Nuestro compromiso como sector público es desarrollar integralmente esta cadena productiva y posicionarla en el mundo”, aseguró.

Sobre la rueda de negocios detalló que participarán 10 compradores de EE.UU., Chile, Uruguay y México, identificados por las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX).

Según ladirectora del Museo de Minerales, Diana Godoy, el Perú es un país rico en minerales metálicos (materia prima de la joyería) y gracias a estos congresos se impulsa y difunde este arte iniciado por nuestros antepasados, desde la cultura Chavín hasta los Incas. “Las instituciones debemos seguir auspiciando eventos similares a fin de que nuestros artesanos y joyeros exhiban sus obras, pues hay gran demanda en el mundo”, expresó.

Datos

El VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería tiene el patrocinio de New Fashion Perú y Arin S.A., el auspicio del Museo de Minerales Andrés del Castillo, Grupo UH, Aranwa Hotels, Gamarra Group, DHL y Picsa. El partner académico es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene el apoyo institucional del Colegio de Ingenieros de Cusco a través de su Capítulo de Ingeniería Metalúrgica.