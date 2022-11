La pandemia de COVID-19 dejó ver el enorme desafío en el desarrollo y la retención de los trabajadores relacionados a la atención médica. La Organización Mundial de la Salud calificó el nivel de ansiedad, estrés y depresión como una “pandemia dentro de otra pandemia” entre los trabajadores de la salud.

En Estados Unidos, los trabajadores presentan agotamiento general como uno de sus desafíos urgentes, y el panorama es similar en todo el mundo.

Los 53 países europeos y de Asia Central en la región europea de la OMS se enfrentan actualmente a desafíos relacionados con el personal sanitario, y la OMS informa que, en algunas áreas, hasta nueve de cada diez enfermeras declararon su intención de renunciar a su trabajo.

A nivel mundial, millones de pacientes han experimentado retrasos en la atención médica, lo cual puede empeorar su salud, prolongar la recuperación y reducir las posibilidades de supervivencia debido a los desafíos del personal de atención médica.

En Amazon Web Services (AWS), creemos que la tecnología puede ser un factor clave para abordar estos desafíos. En una encuesta realizada por Gallup y AWS, el 70 % de 845 líderes empresariales y de TI del sector salud en 19 países indicó que las tecnologías digitales deben implementarse para mejorar el rendimiento de la organización.

Y, dos tercios de más de 2000 encuestados globales que trabajan en roles relacionados con salud humana, atención residencial y trabajo social, dijeron que estaban “muy interesados” en la capacitación en habilidades digitales (69%).

Además, los trabajadores con habilidades avanzadas en materia digital tenían el doble de probabilidades de calificar su satisfacción laboral con un 8 de 10 o más, en comparación con aquellos que solo usan habilidades digitales básicas (79 % frente a 38 %).

Impulsando nuevas soluciones digitales para la fuerza laboral del sector médico

Apoyar y proteger al personal sanitario es una inversión esencial para la continuidad de los servicios sanitarios. Es por eso que AWS elige enfocarse en capacitar, retener e implementar trabajadores de la salud con el lanzamiento de un nuevo AWS Healthcare Accelerator.

Esta es la primera solución de atención médica global de AWS centrada en el desarrollo de la fuerza laboral.

AWS Healthcare Accelerator consiste en un programa de mentoría, técnica y negocio con duración de 4 semanas.

Las startups elegidas reciben hasta $25,000 de dólares en créditos AWS, capacitación especializada, mentoría de expertos en salud y temas técnicos, desarrollo de negocios, guía go-to-market, guía en inversión y oportunidades potenciales de prueba de concepto con clientes relacionados con atención médica del sector público.

Las empresas emergentes también pueden conocer a los clientes de AWS y a los miembros de la red de socios de AWS.

Con este lanzamiento, AWS está buscando aplicaciones de nuevas empresas centradas en una o más de estas áreas:

Capacitación de la fuerza laboral: esto incluye innovaciones que hacen que el aprendizaje sea más interesante y personalizado en áreas como el desarrollo profesional continuo (CPD) y la mejora rápida de habilidades digitales. Las soluciones elegibles pueden aprovechar el aprendizaje automático (ML) para el aprendizaje personalizado y la evaluación rápida, la capacitación de simulación de realidad aumentada (AR)/realidad virtual (VR) para el cuidado de la salud y la capacitación de habilitación para nuevas formas de trabajo.

Retención de los trabajadores: esto incluye innovaciones que reducen las cargas de trabajo individuales al eliminar la fricción de los procesos y sistemas de trabajo, e innovaciones que permitan el bienestar y el trabajo flexible. Las soluciones elegibles pueden, por ejemplo, usar tecnología para agilizar los flujos de trabajo clínico, automatizar tareas repetitivas o rutinarias, mejorar las habilidades de los roles existentes o subcontratar tareas básicas a soluciones habilitadas para inteligencia artificial (IA).

Despliegue la fuerza de trabajo: esto incluye tecnologías que respaldan nuevas formas de trabajar en el cuidado de la salud en salas virtuales, entornos comunitarios y entornos de atención domiciliaria. Las soluciones elegibles pueden usar tecnología que monitoree datos para implementar fuerzas de trabajo móviles o herramientas colaborativas que empoderen a los pacientes y reduzcan las tareas repetitivas de manera segura.

Este lanzamiento se suma al compromiso de invertir $40 millones de dólares con la Iniciativa de Equidad de la Salud de AWS, a través del cual se han otorgado $14 millones de dólares a 90 organizaciones globales hasta la fecha, así como la Iniciativa de Desarrollo de Diagnóstico de AWS, un compromiso de $20 millones de dólares para ayudar a las organizaciones de todo el mundo que utilice AWS para impulsar las innovaciones de diagnóstico.

AWS también ha apoyado a nuevas empresas de atención médica en grupos de aceleradores anteriores, incluido el grupo inaugural del programa, uno dedicado a nuevas empresas en el Reino Unido y, más recientemente, uno centrado en salud de forma equitativa.

Un programa completo y personalizado para startups

A través del acelerador, las nuevas empresas pueden experimentar con las tecnologías de AWS y acelerar el crecimiento con conocimiento funcional de la arquitectura de la nube, las operaciones y los datos.

La encuesta de Gallup/AWS encontró que los líderes de las organizaciones de atención médica que sacan provecho de la nube tenían cuatro veces más probabilidades de informar el haber introducido un nuevo producto o servicio en los últimos dos años, y más del doble de probabilidades de informar un crecimiento constante de los ingresos en comparación con los líderes de las organizaciones que no utilizan la nube (60% vs 14% y 55% vs 25%, respectivamente).

Las empresas emergentes seleccionadas también tienen la ventaja de conectarse en red con los clientes y socios de atención médica de AWS en temas como la definición de modelos comerciales, vías regulatorias, validación clínica, integración de registros médicos electrónicos y más.

Algunas de estas instituciones incluyen: American Hospital Association (Estados Unidos), CATI (España), Hospital Albert Einstein (Brasil), MassGeneral Brigham (Estados Unidos), Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), Herefordshire and Worcestershire Integrated Care Board (Reino Unido), Northern Care Alliance (Reino Unido), Autoridad Provincial de Servicios de Salud de la Columbia Británica (Canadá) y Royal Papworth Hospital (Reino Unido).

El programa culmina con un día de demostración donde las nuevas empresas muestran su tecnología.

“AWS Healthcare Accelerator fue una gran experiencia”, dijo Jennifer Blumenthal, cofundadora y CEO de OneRecord, parte del grupo inaugural de AWS Healthcare Accelerator. “El programa, las personas y las puertas se abrieron para nosotros, lo cual tuvo un gran impacto en la trayectoria de OneRecord durante el año pasado. El día de la demostración hasta la adquisición en un año es bastante sorprendente”.

Se considerará la participación de empresas emergentes de cualquier parte del mundo con una solución validada, clientes existentes e ingresos, y que usen o busquen usar AWS para ayudar a resolver estos desafíos en el personal de atención médica.

Las nuevas empresas que operan fuera de la atención médica con soluciones relevantes basadas en evidencia también pueden postularse como una oportunidad para evaluar el ajuste de su solución dentro de la atención médica.

Si bien está abierto a nuevas empresas en todo el mundo, la programación aceleradora se entregará en dos zonas horarias: una en Estados Unidos y otra en Europa, Medio Oriente y África del Norte (EMEA).

En colaboración con AlchemistX y Plexal, se elegirán 20 nuevas empresas globales: 10 que asistirán a la programación de zona horaria de Estados Unidos y 10 que asistirán a la programación de zona horaria de EMEA. Ambas cohortes se entregarán durante el mismo período, compartiendo contenido relevante común, con enfoques específicos de la región para otras secciones del programa, como las regulaciones y el lanzamiento al mercado.

Los interesados deberán aplicar antes del 8 de enero de 2023

Las aplicaciones se evaluarán según varios factores, incluida la naturaleza innovadora y única de la empresa solicitante, el valor general que la solución aporta a la industria de la salud, la aplicación creativa de AWS para resolver problemas de los trabajadores y la experiencia y la capacidad de una empresa emergente para ofrecer resultados.

Las solicitudes se abren hoy y deben enviarse a más tardar el 8 de enero de 2023. La programación comenzará en abril de 2023 y tendrá una combinación de componentes virtuales y presenciales. Para obtener más información y postularse, visita el sitio web AWS Healthcare Accelerator: Global Cohort for Workforce.