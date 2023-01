TikTok tiene un botón que da un empujón a ciertos videos con el propósito de viralizarlos, revela una investigación de Forbes. Si creías que todo era natural en la red social china, pues parece no ser así.

El botón de TikTok se llama “Heating” (calentamiento traducido al español), y lo que hace es impulsar el conteo de vistas en contenido seleccionado que se despliega en la pestaña “Para ti“.

Decenas de documentos internos revelan que “Heating” es una estrategia para que la compañía atraiga a más influencers y marcas inflando las cifras del contenido.

En resumen, si tienes muchas visitas y generas dinero a TikTok entonces tus videos se verán más en la red social de mayor crecimiento en el mundo.

¿Qué pasa cuanto se activa el botón secreto?

De inmediato TikTok empuja los videos del feed para potenciar su distribución. Para ello, ByteDance -la empresa detrás de la red social- ha creado una serie de documentos que ilustran los pasos a seguir por los empleados de la compañía y las situaciones en que podría utilizarse.

Si bien la idea de impulsar contenido beneficia para que exista mayor diversidad, o para darle preferencia a videos de interés general, este botón se aprovecha para cerrar acuerdos comerciales.

Así reportó Forbes sobre el nuevo botón de TikTok

En suma, dale la mayor cantidad de vistas a quien lo merezca y llame la atención de potenciales clientes que beneficien económicamente a TikTok.

La información revela además que los empleados de TikTok utilizan el botón viral para atraer compañías con las que ByteDance quiere trabajar. Los empleados inflan el número de vistas para beneficiar a cuentas y firmar alianzas.

El Heating tiene un efecto considerable, ya que las visualizaciones totales de estos videos representan entre el 1 y 2 por ciento de las vistas diarias de los videos de la plataforma

El algoritmo no sólo posiciona lo que te gusta

Aunque esta práctica no parece descabellada, no deja de sorprender que una parte importante del contenido que recomienda la app no está relacionada con tus gustos o con lo que el algoritmo aprende sobre ti.

Un portavoz de ByteDance declaró a Forbes que promocionan algunos videos «para ayudar a diversificar la experiencia del contenido y presentar celebridades y creadores emergentes a la comunidad de TikTok».

Con ello, la empresa estaría aceptando la práctica de calentar videos, aunque asegura que solo representan el 0,002 por ciento del feed «Para Ti».

Otro tema importante es que el uso del botón para viralizar es responsabilidad de los empleados de ByteDance. Según el reporte, los trabajadores han abusado del Heating para impulsar sus cuentas personales o las de su familia.

Aunque las acciones violarían las políticas de la empresa, eso no detiene a que el personal saque provecho y viralice lo que le venga en gana.