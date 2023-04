Cada segundo domingo de abril se celebra en Perú el Día del Niño Peruano, fecha en la que se busca promover y proteger los derechos de los niños y adolescentes del país.

Con motivo de esta conmemoración, el Indecopi, en su rol de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, brinda una serie de recomendaciones para que las familias sepan cómo identificar juguetes seguros y eviten comprar productos tóxicos o nocivos para ellos.

Algunas de las recomendaciones del Indecopi incluyen evitar comprar juguetes en establecimientos informales, revisar que la etiqueta del juguete o producto indique el nombre y dirección del fabricante, verificar que la pintura del juguete no se desprenda al tacto y no comprar juguetes que no tengan instrucciones de uso, medidas precautorias o que no garanticen la calidad del producto.

Evite comprar juguetes en establecimientos informales ya que podrían contener componentes tóxicos y, en consecuencia, no cumplir con las normas sanitarias vigentes.



Revise que la etiqueta del juguete o producto que desea comprar indique el nombre, dirección y razón social del importador o fabricante, el número de Registro y la Autorización Sanitaria del fabricante, importador, distribuidor y/o comercializador (www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/BusquedaRDJuguetes.aspx).



Verifique que la pintura del juguete no se desprenda al tacto, pues esto podría indicar que contiene sustancias tóxicas como el plomo, que al ser ingeridas ocasionaría daños a la salud. Examine también que todas las partes estén bien pegadas y que las costuras y los bordes estén asegurados, de ser el caso.



Recuerde que la etiqueta debe señalar la edad mínima del menor para que pueda usar el juguete. Por ejemplo, hay juguetes con piezas pequeñas que no son adecuados para menores de tres (3) años, ya que podrían ser ingeridos poniendo en riesgo su salud.



No compre juguetes que no tengan instrucciones de uso, ni medidas precautorias y que no garanticen la calidad del producto, ya que, al no contener esta información, el niño puede estar expuesto a sufrir algún accidente.



No compre productos que hayan sido retirados del mercado nacional o extranjero por ser peligrosos. Consulte si existe alguna alerta de consumo sobre el producto que desea adquirir en el siguiente enlace: https://alertasdeconsumo.gob.pe/. De haber adquirido uno de estos productos, contáctese con el proveedor para la revisión correspondiente.



Recuerde que las figuras coleccionables con fines decorativos pueden parecer juguetes, pero su uso no está recomendado para menores de edad. Por eso, revise detenidamente la información de las etiquetas para conocer las advertencias indicadas por el proveedor sobre el empleo de estos productos.

Si bien es importante adquirir productos de calidad, en caso de tener algún inconveniente con las compras, el Indecopi pone a disposición de los consumidores la plataforma “Reclama Virtual”, las líneas telefónicas 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones), así como el correo electrónico [email protected] para presentar cualquier reclamo.

Para mayor información, se puede consultar la página web de Indecopi: www.indecopi.gob.pe. Además, se recomienda revisar la página web de la Digesa para conocer la Autorización Sanitaria de los juguetes: www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/BusquedaRDJuguetes.aspx.