Un sismo de magnitud 4.2 se registró este domingo en la región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) identificado como IGP/CENSIS/RS 2025-0772. El movimiento se produjo a las 12:50 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 107 km, con epicentro ubicado 13 km al suroeste de Matucana, en la provincia de Huarochirí.

Debido a su profundidad intermedia, el evento telúrico pudo ser percibido de manera ligera en zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la población. Este tipo de sismos forma parte de la actividad constante que caracteriza al cinturón sísmico que atraviesa el territorio peruano.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0772

Fecha y Hora Local: 23/11/2025 12:50:15

Magnitud: 4.2

Profundidad: 107km

Latitud: -11.94

Longitud: -76.46

Referencia: 13 km al SO de Matucana, Huarochirí – Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 23, 2025

Lima y su historia sísmica: una capital habituada al movimiento

La región Lima es una de las zonas con mayor registro histórico de sismos en el país, debido al choque permanente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La ciudad ha sido escenario de algunos de los terremotos más significativos documentados en el territorio nacional.

Entre los más recordados figuran:

El terremoto de 1746, considerado el más devastador de la historia limeña, que destruyó prácticamente toda la ciudad y generó un tsunami que afectó el Callao. El sismo de 1940, que causó severos daños estructurales y marcó un hito en la modernización de normas de construcción. El terremoto del 3 de octubre de 1974, perceptible en toda la capital y con impacto en infraestructura antigua. El sismo del 15 de enero de 2018, que recordó la vulnerabilidad costera frente a movimientos de subducción.

Además, los distritos andinos de la región, como Matucana, Chosica y San Mateo, suelen registrar sismos de profundidad media y alta, debido a la compleja geodinámica del corredor Huarochirí.

Indeci: recomendaciones clave para la población

Ante cualquier evento sísmico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda que la mejor herramienta es la prevención. Entre sus principales recomendaciones figuran:

Durante el sismo

Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras internas: columnas, muros estructurales o marcos de puertas. Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer. Si se está en la calle, mantenerse lejos de cables, fachadas y estructuras altas. No usar ascensores.

Después del movimiento

Revisar la vivienda y verificar si existen daños o grietas profundas. Contar con una mochila de emergencia con radio, agua, alimentos, linterna, botiquín y documentos. Seguir únicamente información oficial del IGP e Indeci. Evitar difundir rumores o mensajes alarmistas.