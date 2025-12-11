La gripe H3N2 es un subtipo del virus influenza A que circula cada temporada, pero este año ha sorprendido a los expertos por el comportamiento de su variante K, una mutación que ha permitido que el virus se adelante al invierno y genere un aumento acelerado de contagios en Europa, Asia y Estados Unidos.

De acuerdo con la OMS, la actividad viral del subclado K comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo esperado, impulsando brotes intensos en Reino Unido, Alemania, España, Francia e Italia. En paralelo, países de Asia y diversas regiones de EE.UU. han reportado incrementos inusuales.

Lo que diferencia a la variante K es su capacidad para evadir parcialmente la inmunidad desarrollada por infecciones previas o por la vacunación, lo que facilita más contagios en menos tiempo.

Además, investigadores del NHS y virólogos europeos destacan que el H3N2 suele ser menos frecuente que otros subtipos, por lo que muchas personas tienen inmunidad poblacional más baja, un factor que favorece su expansión.

Aumento de hospitalizaciones y presión en los sistemas sanitarios

La variante K no solo está generando más casos: también está provocando un aumento histórico de hospitalizaciones.

Reino Unido: se prevé que Inglaterra registre hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe en una sola semana, cifra no vista desde 2010.

se prevé que Inglaterra registre hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe en una sola semana, cifra no vista desde 2010. España : la incidencia es diez veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior.

: la incidencia es diez veces mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior. Alemania, Francia, Italia y Canadá: han activado operativos especiales para evitar el colapso de sus sistemas de salud.

La presión hospitalaria se agrava por la circulación simultánea del VRS (virus sincicial respiratorio) y de variantes de SARS-CoV-2, dificultando diagnósticos y saturando emergencias.

En varios países europeos se retomó el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud, y algunas escuelas han reforzado medidas de ventilación, higiene y recomendaciones de quedarse en casa ante síntomas.

Síntomas de la variante K de H3N2: qué distingue este brote

Los síntomas de la gripe H3N2 suelen parecerse a los de otras variantes, pero expertos británicos y europeos señalan que este año destacan dos en particular: cansancio extremo y dolores musculares intensos.

Síntomas más frecuentes:

Fiebre alta de inicio súbito

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y corporales intensos

Fatiga extrema

Escalofríos

Malestar gastrointestinal (diarrea o dolor abdominal)

Dado que los síntomas pueden confundirse con COVID-19, especialistas recomiendan pruebas combinadas cuando sea posible.

Grupos de mayor riesgo

Adultos mayores

Niños pequeños (aunque suelen cursar cuadros leves, transmiten mucho)

Embarazadas

Personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas

Cómo se contagia la H3N2 variante K y qué hacer para prevenirla

La propagación ocurre principalmente por gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla en espacios cerrados.

Formas frecuentes de contagio

Contacto cercano en oficinas, aulas o transporte público

Superficies contaminadas tocadas con manos sin lavar

Convivencia en hogares con personas enfermas

Ambientes con poca ventilación

Recomendaciones de salud pública

Organismos como la OPS, la OMS y autoridades europeas recomiendan:

Vacunarse contra la gripe, sobre todo personas en riesgo

Lavarse las manos frecuentemente

Ventilar espacios cerrados

Evitar reuniones cuando se tienen síntomas

Usar mascarilla en lugares concurridos o centros de salud

Priorizar el teletrabajo en caso de presentar malestar

Desinfectar superficies de uso común

La vacuna actual no coincide plenamente con las mutaciones de la variante K, lo que reduce la protección contra el contagio; sin embargo, sigue siendo muy eficaz (alrededor del 65%) para prevenir hospitalizaciones y cuadros graves.

¿Qué viene ahora? Impacto para América y el hemisferio sur

Expertos europeos advierten que la variante K de H3N2 podría llegar a América Latina durante el otoño austral. Por ello recomiendan:

Planificar campañas de vacunación desde marzo

Quienes viajen a Europa deberían vacunarse al menos dos semanas antes

Mantener medidas preventivas básicas para evitar una ola inusual en los meses fríos

Aunque no se plantean cuarentenas ni restricciones obligatorias, los organismos de salud insisten en la importancia de proteger a la población vulnerable para evitar presiones innecesarias sobre los sistemas sanitarios.

La gripe H3N2 variante K está generando una temporada invernal atípica, anticipada y con mayor presión hospitalaria en Europa, Asia y EE.UU.

Si bien la mayoría de casos se manejan en casa, la transmisión acelerada y el aumento de hospitalizaciones subrayan la importancia de la vacunación y las medidas básicas de prevención.