La Fiscalía Anticorrupción del Callao realizó un operativo en 27 inmuebles vinculados a la gestión del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) que lidera Ciro Castillo Rojo.

En estas diligencias se detuvo preliminarmente a cuatro funcionarios sospechosos de integrar una presunta organización criminal dedicada a direccionar contrataciones públicas, evitando los procesos de selección previstos por ley, por un monto total de S/ 1 461 121.10.

La acción fiscal es liderada por los fiscales Wils Gonzáles Morales y Julio Cupe Gonzáles, con apoyo de la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor),

El fiscal provincial y su adjunto señalaron que la red, denominada “Los Socios del GORE Callao”, operó principalmente en el año 2023 y habría fraccionado contrataciones para eludir los mecanismos de control y favorecer a determinados proveedores a través de órdenes de compra y servicios directos.

Ciro Castillo y otros implicados

La investigación alcanza a 15 funcionarios y servidores públicos, incluyendo al propio gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, para quien se dictó una orden de ubicación y captura en el marco de los delitos de organización criminal y colusión agravada.

Durante el allanamiento ejecutado esta madrugada, las autoridades incluso intervinieron la vivienda de Castillo Rojo en el distrito de La Punta; sin embargo, no fue ubicado en el lugar y, según la Policía, se encuentra no habido desde que se conoció la resolución judicial.

Este escenario supone un giro dramático para el gobernador, médico cirujano y político que asumió el cargo el 1 de enero de 2023 y cuya trayectoria había sido noticia años atrás por la trágica desaparición de su hijo, hecho que marcó su carrera pública.

Señalamientos previos y contexto político

La situación de Ciro Castillo no surge de la nada. En los últimos meses diversas alertas de control y fiscalización habían señalado presuntas irregularidades en contrataciones del GORE Callao.

Un informe de la Contraloría advirtió que allegados al hijo del gobernador estuvieron involucrados en la emisión de órdenes de servicio sin cumplir los requisitos legales y procedimientos de transparencia, lo que ya había generado cuestionamientos públicos a la gestión chalaca.

Además, en noviembre el Congreso aprobó iniciar una investigación por presuntas irregularidades en compras y contrataciones bajo la administración de Castillo Rojo, ante la ausencia de rendición de cuentas y señales de obstaculización de la labor de control.

Este megaoperativo profundiza la crisis en la región Callao y mantiene en el centro del debate público al gobernador regional Ciro Castillo, ahora bajo investigación por presunta corrupción administrativa.

La Fiscalía seguirá ampliando diligencias para determinar posibles responsabilidades penales, mientras su paradero continúa siendo objeto de búsqueda por las autoridades.