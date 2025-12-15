Alerta ante influenza A H3N2 y sarampión. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, debido al aumento de los viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de diciembre, ha declarado una alerta epidemiológica preventiva a nivel nacional.

Esta decisión busca evitar la propagación de ambas enfermedades contagiosas durante las fiestas de fin de año.

El Minsa advierte que el riesgo de ingreso de estos virus desde otros países aumenta durante las festividades, por la llegada masiva de personas, especialmente de zonas afectadas como Asia y Europa.

Por ello, la alerta busca que el sistema de salud esté preparado para actuar de manera rápida y efectiva.

Fortalecimiento de la respuesta sanitaria

La alerta permitirá intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados.

Estas acciones se ejecutarán en coordinación con los gobiernos regionales y locales, según el protocolo sanitario vigente.

Las acciones comprenden vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorio, campañas de vacunación, estrategias de comunicación, promoción de la salud y atención oportuna de posibles casos.

Recomendaciones a la ciudadanía ante la influenza A H3N2

El Minsa recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación, tanto para la influenza en general como contra el sarampión.

También exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas frente a infecciones respiratorias, como el uso de mascarilla en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas que presenten síntomas.

En caso de fiebre, erupciones en la piel o problemas respiratorios, la población debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.