La gigante tecnológica Huawei celebró la sexta edición de su Foro de Innovación y Propiedad Intelectual, donde premió los diez avances tecnológicos más importantes del último año.

Este evento reafirmó su compromiso con una investigación abierta y colaborativa, que apunta a resolver desafíos globales a través de la tecnología.

El primer puesto fue para SuperPoD Ultra-Large-Scale, una plataforma capaz de interconectar cientos o miles de procesadores de inteligencia artificial en un solo sistema coordinado.

En segundo lugar se destacó la evolución del sistema operativo HarmonyOS, cuyo ecosistema abierto (OpenHarmony) ya supera los 10 millones de líneas de código y funciona en más de 1.000 millones de dispositivos.

Entre los hitos destacados se encuentra el Mate XT, el primer smartphone del mundo con diseño tri-plegable y un grosor de solo 3,6 mm cuando está completamente desplegado.

También fueron reconocidas soluciones en almacenamiento y conectividad, como el OceanStor SSD, con una capacidad cuatro veces mayor, y la red GigaGreen RAN, que reduce el consumo energético en un 30 % y mejora el rendimiento en 20 %.

Liderazgo en inversión en I+D y propiedad intelectual

Huawei es actualmente la sexta empresa del mundo que más invierte en investigación y desarrollo, según el EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

Solo en 2024, la compañía destinó 179.700 millones de yuanes (equivalente a US$24.700 millones), lo que representa más del 20 % de sus ingresos anuales. En la última década, ya ha invertido más de 1,2 billones de yuanes en I+D.

En términos de propiedad intelectual, Huawei continúa marcando récords. En 2024 presentó más de 37.000 solicitudes de patente, y actualmente posee 150.000 patentes activas.

Además, más de 200.000 patentes de la compañía ya son de dominio público, promoviendo la colaboración y el acceso abierto al conocimiento.

Impacto global de las tecnologías de Huawei:

2.700 millones de dispositivos 5G operan con patentes de Huawei.

1.200 millones de equipos utilizan su tecnología Wi-Fi.

3.200 millones de dispositivos multimedia emplean sus códecs de video.

Tecnología al servicio del acceso y la educación

Durante el foro, que llevó por lema “Avanzando en innovación con apertura”, Huawei también anunció importantes mejoras a su plataforma gratuita de búsqueda de patentes Chaspark Patent, que ahora incluirá herramientas potenciadas por inteligencia artificial para estudiantes, pymes y desarrolladores.

“El corazón de nuestro negocio es la investigación fundamental. Creemos en un enfoque abierto que impulse el progreso conjunto”, declaró Song Liuping, director legal de Huawei.

Asimismo, resaltó que la compañía colabora activamente con la comunidad global a través de licencias de patentes, software de código abierto, estándares técnicos y publicaciones académicas.

Con estas iniciativas, Huawei reafirma su apuesta por una tecnología que no solo transforma la industria, sino que también impulsa la educación, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo.