Un sismo de magnitud 4.5 se registró la tarde de este miércoles 1 de enero de 2026 en la región Ica, según el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0003.

El evento ocurrió a las 18:30:52 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 29 kilómetros, característica de un sismo superficial.

Epicentro ubicado mar adentro frente a Nasca

De acuerdo con la información oficial del IGP, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 75 kilómetros al oeste del distrito de San Juan, en la provincia de Nasca, región Ica.

Las coordenadas del evento fueron latitud -15.29 y longitud -76.04, posicionándolo mar adentro, frente al litoral.

Este tipo de sismos es común en la franja costera debido a la interacción de las placas tectónicas que convergen en el sur del país.

Intensidad leve percibida en San Juan de Marcona

El reporte indica que la intensidad fue de grado II-III en la escala modificada de Mercalli para la zona de San Juan de Marcona, lo que significa que el temblor fue débilmente percibido por algunas personas, especialmente en reposo o en interiores, sin generar afectaciones estructurales.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, y las autoridades locales continúan con el monitoreo preventivo de la situación.

Monitoreo sísmico constante en la región sur

El Instituto Geofísico del Perú mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en la región sur, una de las zonas con mayor recurrencia de movimientos telúricos debido a su ubicación geográfica.

Este evento se suma a los sismos de moderada magnitud que suelen registrarse a lo largo del año.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar sus planes de emergencia y estar informados únicamente por fuentes oficiales.